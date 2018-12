Odense Genbrugssalg: Køreholdet skaffer penge til gode formål

Køreholdet laver det hårde arbejde for Odense Genbrugssalg, der drives af byens to Y's Men's-klubber. Indtjeningen fra Odense Genbrugssalg går til gode formål - heriblandt Fyn hjælper Fyn.

Det er ikke helt let at drive genbrugsforretning i disse tider. Odense Genbrugssalg på hjørnet af Nyborgvej og Nansensgade er presset af, at letbanearbejdet lige uden for butiksruderne gør tilgængeligheden lidt besværlig. Og så er man presset af en mere generel tendens i tiden, der rammer mange genbrugsforretninger: Køb, salg og bytte af genbrugsting foregår i stigende grad via sociale medier og uden om de traditionelle forretninger - f.eks. i Facebookgrupper.

Det er heller ikke altid helt let at være på køreholdet i Odense Genbrugssalg. Seks modne mænd kører hver tirsdag formiddag rundt til forskellige mennesker, der har kontaktet forretningen, fordi de gerne vil af med møbler eller andre store ting, de ikke selv kan komme og aflevere i forretningen på Nyborgvej.

For nok kan tanken være smuk, at man vil spendere en sofa eller et skab til Odense Genbrugssalg, som så sælger det videre og giver pengene til gode formål. Men det kan jo være sin sag for de frivillige på køreholdet at bakse det store møbel ned og ud og op på traileren samt videre ind i forretningen. Og det sker jo, at folk har lidt mere, de gerne vil af med, end de lige fortalte ved første henvendelse.

Og som de siger på køreholdet: - Vi er jo ikke skraldemænd.

Men for det meste løser det hele sig. Og midt i glæden over at gøre et stykke almennyttigt arbejde har køreholdet også fornøjelsen af at se, hvor forskelligt folk kan bo. Fra det spartanske til herskabslejligheder med ydmyge rum til tjenestefolk, som der godt nok ikke er mange af længere.