Odense: Fyns første økologiske pølsevogn åbner på Brandts

Ude på et lager ved Lind Hansens Vej er de sidste forberedelser i gang. 43-årige Mads Harbo Jensen knokler for at blive klar til fredag aftens åbningsfest. Festen er for at fejre en ny spiller på det odenseanske madkort - den allerførste økologiske pølsevogn på Fyn.

Pølsevognen kommer til at få sin faste plads i passagen ved Brandts Klædefabrik.

Den tidligere pædagog har været økolog i 20 år. Alt - fra hvad han spiser, til hvad han går klædt i - er fuldt ud økologisk. Selv siger han om sine chancer i Odense:

- Økologi og bæredygtighed er oppe i tiden. Vi tilbyder økologisk mad med mere diversitet, kraft og fylde end den gennemsnitlige pølsevogn. Jeg tror, det er et uendeligt uudforsket marked her på Fyn.

Mads Harbo Jensen mener også, at passagen er det helt rigtige sted for pølsevognen. Med mange kulturbegivenheder og et madmiljø, der værner om kvalitetsprodukter, tror han på, at folk vil tage godt imod mere fyldige hotdogs.