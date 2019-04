Med overtagelse af Dansk Esport Uddannelse (DEU) og tilhørende aktiviteter er Odense Esport nu i færd med at styrke sine undervisningstilbud indenfor e-sport. DEU har siden starten i 2017 udviklet og leveret kurser til esportstrænere på videregående uddannelser.

- Vi har i forvejen gode tilbud og aktiviteter inden for uddannelse og træning, og nu kan vi tage næste skridt. Mere konkret kan man forvente, at Odense Esport tager initiativ til en "Esports - STU" (En STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov.) i Odense og flere tilbud om drift og oprettelse af e-sport for skoler og foreninger, fortæller direktør i Odense Esport, Jens Martinus Pedersen.

Odense Esport blev stiftet i 2016 og har siden stiftelsen drevet professionelle e-sport teams, udviklet state-of-the art undervisningskoncepter og udviklet innovative events. Herunder Fortnite Fever og FIFA Fever. Desuden stod Odense Esport for LAN-delen under den store international e-sportskonference Odincon i december. I alt har Odense Esport 15 ansatte fordelt på administrative medarbejdere, eventmedarbejdere, e-sport-trænere samt spillere.