Odense Bys Museer vil holde fast i stednavnet

Hverken nye siloer eller nye navne til kendte lokaliteter står højt på Odense Bys Museers ønskeliste.

Det fremgår af museets bemærkninger i forbindelse med et nyt kommende byggeri på vestsiden af Odense Havn, som i kommunens Byomdannelsesplan kaldes Bryggen, selv om området indtil nu har heddet Tysklandskaj.

Af henvendelsen fremsendt af overinspektør Anders Myrtue fremgår, at navnet Bryggen ikke falder i museumsfolkenes smag. "Bryggen er romantik (...) og må betragtes som forfalskning". "Endnu bedre er Kielgade og Tysklandskaj", står der i brevet.

Heller ikke udsigten til at bygge nye siloer til erstatning for de gamle, der står til nedrivning, er i overinspektørens smag.

- Vi har brug for levn. De (nye siloer, red.) er parafraser og ikke historiefortællende, skriver Anders Myrtue videre, inden han konstaterer, at "vi synes i museet, at den planlagte, ekstremt tætte bebyggelse kan være en hindring for et brugbart indtryk af, at der engang var en aktiv havn ved Tysklandskaj.