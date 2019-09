Odense Bys Museer: Vi tager stilling fra sag til sag

Shanghai Andersen Paradise åbnede Andersen-museet som et samarbejde mellem parken og Odense Bys Museer. De næste to parker er åbnet uden fynsk museums-deltagelse.

Da Shanghai Andersen Paradise - parken i Shanghai - åbnede på H.C. Andersens fødselsdag den 2. april 2017 var det med deltagelse af Odense Bys Museer. Det fortæller museumsinspektør Ejnar Stig Askgaard.

- Jeg kender udmærket stedet. I Shanghai Andersen Paradise åbnede Andersen-museet som et resultatet af et samarbejde mellem parken og Odense Bys Museer. Vi har sammen med udstillingsarkitekt Eskild Bjerre Laursen lavet museumsudstillingen og leveret billedmaterialet, forklarer han og understreger, at når papirklippet Solansigt vises på det kinesiske museum, sker det efter aftale med det danske museum.

- Museet i Shanghai blev lavet som et engangs-projekt. Vi har rettighederne over det billedmateriale, der blev brugt, og kineserne søgte om lov til brug af billedmaterialet til museet - det vil sige, de har kun lov til at bruge materialet i netop denne park, siger Ejnar Stig Askgaard og uddyber:

- Du kan sammenligne det med, at en billedkunstner heller ikke giver tilladelse til, at hans billede bliver brugt i alskens forskellige projekter, men kun det ene, aftalen gælder. Vi har således lavet et museum i en HCA-park i Kina, men ikke givet parken tilladelse til at "kopiere" museet og opføre det i andre parker.

Ejnar Stig Askgaard fortæller, at Odense Bys Museer jævnligt modtager henvendelser fra park-projekter rundt omkring om, hvorvidt de vil involvere sig i et Andersen-tema, lige som de får forespørgsler om udstillinger med mere.

- Det tager vi stilling til fra sag til sag. Men for tiden har vi ingen aftaler med parker - heller ikke de to nye i Kina, siger han.