Odense Byråd synger Kim Larsen

Nu ligger det fast, hvad Odense Byråd synger resten af året. Her er plads til både "Den danske sang er en ung, blond pige" og et par Kim Larsen-klassikere. Måske skal en sanglærer hjælpe politikerne på vej - og måske kommer sangtraditionen til at koste penge i form af KODA-betaling.

Odense Byråd er klar med repertoiret for resten af årets byrådsmøder. Og det er ikke et katalog over politiske emner, men forskellige danske sange, som skal sikre den gode stemning i byrådssalen

Den danske sang er en ung, blond pige; Højt fra træets grønne top; Det er i dag et vejr, for at nævne tre af de 15 sange.

Men politikerne kommer ikke til at indspille plader og optræde sammen i talk shows som "det syngende byråd", hvis man skal bedømme indsatsen på premieren i begyndelsen af februar, hvor en spæd sangflok istemte H.C. Andersens "I Danmark er jeg født".

Her er plads til forbedring og til handling, for hvordan kommer det så ikke til at lyde, når byrådet skal synge nogle mindre kendte sange? Derfor har Venstres Claus Houden foreslået, at politikerne i et par situationer kunne mødes lidt før byrådsmødet og øve - med en sanglærer. Som han siger:

- Vi synger altid nytårsaften hjemme hos os og har haft god gavn af at have en sanglærer med, som banker den værste rust af. Derfor kunne det være en idé, at vi - inden vi gik ind til byrådsmødet - fik en sanglærer til at komme og øve de to-tre sange, som ikke er kendt af alle, så vi kunne melodien bedre.

Den idé bliver nu undersøgt nærmere.