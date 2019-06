Odense Borgerråd er trådt sammen: Hverdagens eksperter har kastet sig ind i kampen for velfærden

Mens debatten om de voldsomme besparelser i Odense Kommune raser, trådte medlemmerne af det nye Odense Borgerråd lørdag sammen. Missionen er, at rådets medlemmer gennem tre møder kommer frem med løsninger, der kan være med til at fremtidssikre velfærden.

- Det er fedt at se så stort et fremmøde. Og det er en afsindig vigtig dagsorden, vi har med at gøre, konstaterede borgmesteren.

Politikere og pressen havde fået lov at være med til den første del af mødet. Og der var masser af engagement og virkelyst at spore både hos deltagerne og hos den socialdemokratiske borgmester Peter Rahbæk Juel, der senere vil modtage rådets anbefalinger og bringe dem med ind i det politiske system.

Men mission er langtfra fuldført. Derfor har byrådets politikere besluttet at hente inspiration til opgaven fra et nyetableret borgerråd bestående af 100 af kommunens indbyggere i alderen fra 18 til 80 år. Borgerrådet er det første af sin art i Danmark.

Den permanente slukning af det kommunale bål er blot et af mange eksempler på, at Odense Kommune allerede er i gang med at finde penge til fremover at have penge til velfærden for de yngste og ældste i kommunen. Allerede på næste års budget bliver der omprioriteret 200 millioner kroner til børnepasning og ældrepleje.

Lørdag midt på formiddag trådte de 100 medlemmer af Odense Kommunes borgerråd for første gang sammen ved det første af i alt tre møder. Medlemmerne skal debattere og siden give kommunens politikere gode råd til, hvordan de kommunale serviceydelser til børn og ældre også i fremtiden kan leveres på en måde, som det forventes i det danske velfærdssamfund. Det bliver noget af en opgave. For Odense Kommune mulighed for at levere en ordentlig velfærd er i disse år under et dobbelt pres. Frem mod 2030 bliver der ifølge prognoserne 47 procent flere ældre over 80 år i kommunen, mens antallet af børn mellem nul og fem år i Fyns mest folkerige kommune står til at stige med 22 procent. Det giver ifølge Odense Kommunes beregninger behov for 880 ekstra ansatte for at opretholde det niveau, der leveres i dag. Om 10 år vil der mangle op mod en halv milliard kroner til Odense Kommunes kommunale velfærd. På den baggrund har politikerne besluttet allerede på næste års budget af omprioritere 200 millioner kroner i det eksisterende budget. Millioner, der spares på især administration, kultur og vækstinitiativer, skal i stedet flyttes til velfærd.Foruden borgerrådet har Odense Kommune også sat en arbejdsgruppe af fagfolk og eksperter til at nytænke velfærden. Denne gruppe - taskforce - afleverer sine anbefalinger tirsdag i næste uge.

Bliver der hørt på os?

Inden borgmesteren forlod mødet sammen med pressen, fik borgerrådets medlemmer mulighed for at stille ham spørgsmål.

Og psykolog Ida Drejer Djurhuus ville gerne vide, hvorfor det først er her i 2019, at politikere og embedsmænd i Odense Kommune har erkendt, at det er nu, der skal ske noget drastisk for at fremtidssikre den kommunale velfærd.

- Kunne dette ikke have været forudset i bedre tid, lød det fra Ida Drejer Djurhuus, der fastslog, at hun gerne havde set, at kommunen tidligere havde påtaget sig at tænke langsigtet omkring velfærden.

Peter Rahbæk Juel måtte erkende, at kommunens ældre jo har været født i mange år. Alligevel er det hans opfattelse, at Odense Kommune har udvist den nødvendige handlekraft omkring det dobbeltpres, som velfærden i Odense befinder sig i.

En anden deltager ville vide, om anbefalingerne fra borgerrådet af politikerne vil blive vægtet lige så højt som de anbefalinger, der først i næste uge kommer fra den taskforce af eksperter og fagfolk, som Odense Kommune ligeledes har bedt nytænke velfærden.

- Ingen af anbefalingerne vil være rangordnet over nogle andre, lovede borgmesteren.

Og i den forbindelse oplyste han desuden, at politikerne i Odense Kommune har det med at lytte og siden agere, når nogle af Odense Kommunes nedsatte grupper kommer med anbefalinger. Sådan var det, da en taskforce i 2013 kom med anbefalinger til at fremme væksten i Odense Kommune. Det var blandt andet med afsæt i disse anbefalinger, at Odense Kommune valgte at engagere sig i Tinderbox musikfestivalen, som i den kommende uge trækker tusindvis af festivalgæster til Tusindårsskoven.

Det er dog også sådan, at Odense Kommune i den aktuelle sparerunde vælger at spare penge på vækstinitiativer. Det er næppe noget, som taskforcen fra 2013 ville have syntes om.

Borgerrådet skal samles efter lørdagens samling mødes yderligere to gange.