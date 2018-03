VOLLSMOSE: Odense Banden jazzer igen i Vollsmose Kirke. Søndag klokken 15 kan man høre "On the Sunny Side og the Street", "Hello Dolly", "Georgia" og andre af bandens New Orleans- og Dixieland-numre. Det er mere end på 15. år, at banden er i Vollsmose på en palmesøndag. (RAS)