OUH må ikke kommentere sagen

OUH tilbyder at holde et møde med de pårørende om forløbet op til Niels Jørgen Nielsens død, men må ikke kommentere sagen.

På Odense Universitetshospital må man ikke kommentere den konkrete sag om forløbet op til Niels Jørgen Nielsens død på grund af tavshedspligten, og man vil i den forbindelse heller ikke svare på mere generelle spørgsmål om udviklingen mod tidligere udskrivelser fra hospitalerne til den kommunale pleje, og hvilken betydning den tendens har og vil få for døende patienter, der har behov for palliativ behandling.

Oversygeplejerske Lone Hedemand fra Urinvejskirurgisk Afdeling, hvor Niels Jørgen Nielsen var indlagt, vil dog gerne holde et møde med familien til den afdøde med henblik på at kunne lære af forløbet.

- Jeg kan desværre ikke kommentere på konkrete patientforløb, da der er tale om en afdød patient. Men vi er selvfølgelig kede af det, hvis der er pårørende, der sidder tilbage med en dårlig oplevelse og indtrykket af, at vi som sygehus kunne have gjort noget bedre. Jeg håber derfor, at de kontakter os, så vi kan sætte os sammen og få en dialog om deres oplevelse af forløbet, så vi også kan lære af det. Vi vil også meget gerne deltage i et eventuelt fælles møde med Odense Kommune og de pårørende, så vi sammen kan tage en dialog om, hvad vi kan lære at forløbet, og om vi skal gøre noget anderledes i fremtiden, siger Lone Hedemand.

Niels Jørgen Nielsens datter, Lena Nielsen, ser dog ingen grund til at holde et sådant møde.

- I vores øjne er der tale om en situation, som opstår på grund af besparelser. Og hvor man på grund af de besparelser ikke tager de rigtige hensyn til min far. Så jeg kan ikke se, hvad der skulle komme ud af at holde et møde, siger Lena Nielsen.