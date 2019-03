OUH er vokset i hundrede år - med Nyt OUH går udviklingen i en ny retning

Odense Amts og Bys Sygehus åbnede i 1912 med 112 sengepladser og er siden vokset støt til nu over tusind sengepladser. Avisen laver i denne uge redaktion på det over 100 år gamle sygehus, inden udviklingen tager en ny drejning mod færre sengepladser og flere ambulante behandlinger. Når Nyt OUH forventes at stå færdigt i 2022.

Da Odense Amts og Bys Sygehus på Sdr. Boulevard åbnede i 1912 var det med svimlende 112 senge, og i arkitektur og indretning stærkt inspireret af Rigshospitalet, der netop var indviet to år forinden. Det nye sygehus - byens stolthed - var moderne indrettet med både en kirurgisk - og en medicinsk afdeling med hver sin overlæge, og placeret langt ude på heden med plads til udvidelser. Dem kom der mange af i årene, der fulgte. I hele denne uge går avisen tæt på det moderne OUH, der snart skiftes ud med et endnu mere moderne supersygehus, og laver historier om de blandt andet de nyeste behandlingsmetoder, der følger med over på det nye sygehus - og er en af årsagerne til, at antallet af sengepladser nu begynder at falde igen. Det oprindelige hospital voksede hurtigt ud af de nye bygninger, og siden åbningen i 1912 er hospitalet knopskudt både i omkreds og i højden. Allerede et par år efter indvielsen åbnede radiumstationen til kræftbehandling, og i 1929 blev medicinsk og kirurgisk afdeling udvidet med 56 senge. Herefter gik det slag i slag med udvidelser med flere sengepladser, tuberkulosestation, radiumstation med flere senge, isolationsafdeling, gynækologisk/obstetrisk afdeling, eget apotek, børneafdeling, elevskole, hørecentral med mere. Sideløbende blev opført læge- og funktionærboliger omkring hospitalet. Allerede i 1950'erne kunne man ikke længere bygge i bredden, og fremtidens udvidelser blev i højden. Fra 1962 til 1967 blev højhuset bygget og indviet i to etaper, og siden er patalogisk institut, sygeplejeskole, psykiatrisk hospital, nye operationsstuer, laboratorier med mere kommet til. I 1997 blev patienthotellet indviet, samtidig med at hospitalet blev en del af Region Syddanmark. Næste store udvikling bliver flytningen til Nyt OUH ved SDU, der netop nu bygges og ventes at stå færdigt i 2022.

OUH I dag består OUH af knap 50 afdelinger og er et af landets tre universitetshospitaler med forskning, udvikling og uddannelse med et budget i 2018 på 6,7 milliarder kroner.I 2018 havde hospitalet over en million ambulante besøg og over 100.000 udskrevne patienter.



Organisatorisk er OUH og Svendborg Sygehus med afdelinger i Nyborg og på Ærø en del af samme enhed.



På OUH i Odense arbejder 7700 ansatte, mens der på Svendborg Sygehus er 900 ansatte.

Overlæge P. K. Møller med sit operationshold på sygehusets nye topmoderne operationsstue i 1912. Det fortælles om P. K. Møller, at han var så konservativ, at hans patienter ikke kunne få andre avisen end Fyens Stitfstidende på afdelingen. Både Fyns Tidende og Socialdemokraten var bandlyst. Foto: OUH.

Nyt OUH - udvikling i en ny retning For første gang i OUH's historie byder fremtiden ikke på nye udvidelser med med flere sengepladser - faktisk går udviklingen mod en hel del færre sengepladser. På Nyt OUH vil der være omkring 700 senge, mens der i dag på OUH er godt 1000 senge. - Bevægelsen mod færre senge på Nyt OUH flugter med den generelle udvikling inden for sygehusvæsenet. Mere og mere foregår ambulant, liggetiderne bliver kortere, noget foregår via telemedicin, og generelt går udviklingen henimod, at mere kan behandles uden for sygehusene, fortæller Torben Hedegaard Jensen, der er direktør på OUH blandt andet med ansvaret for Nyt OUH. Det betyder dog ikke, at Nyt OUH ikke en dag også kan få vokseværk, og på den nye placering er der gode muligheder i den retning. - Ude på den nye adresse er der mulighed for at udvide med op til det dobbelte areal. Det er en af de mange gode grunde at bygge et nyt supersygehus i udkanten af byen, siger Torben Hedegaard Jensen.

Sundhedsfagligt fakultet bliver bygget sammen med både Nyt OUH og Universitetet SDU. Grafik

Behandling flytter ud På nogle måder er hverdagen på OUH i dag allerede præget af fremtiden på det nye hospital ude ved SDU. For eksempel er man allerede godt i gang med at reducere antallet af sengepladser, og den udvikling fortsætter de kommende år. Man har desuden øget antallet af ambulante behandlinger og mere og mere behandling flytter ud i kommunalt regi, tæt på borgerne. Desuden forbereder man sig på OUH på de nye tider, sideløbende med at man er et fuldt funktionsdygtigt hospital. Allerede nu arbejder 17 såkaldte driftsforberedelsesgrupper på at tænke i nye arbejdsgange, der passer til de nye rammer på Nyt OUH. Et eksempel er, at operationsstuerne på Nyt OUH bliver standartiserede og ikke forskellige, alt efter typen af operationer som der er på OUH i dag. Selve flytningen vil foregå i etaper, men den helt store flytteplan lægger endnu ikke fast. Her vil regionen få hjælp af canadiske eksperter, der ved noget om at flytte hospitaler. Hvor lang tid flytningen vil tage, tør Torben Hedegaard heller ikke gætte på. - Det bliver hverken 5 eller 10 år, men om det bliver lidt mere eller lidt mindre end et år, vil tiden vise, siger han. Fremtiden for bygningerne, der en gang var byens stolthed, og siden knobskød og voksede i alle retninger, er uvis, når udstyret, patienterne og alle de ansatte er flyttet ud på en mark syd for byen. Det ligger dog fast, at Statens Ejendomsselskab og Odense Kommune får ansvaret for at lave en plan for området og bygningerne.