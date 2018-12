OK-Fondens direktør: - Vi tager Odense-takster til Konkurrencestyrelsen

Sagen kort

3. juni 2015 underskriver daværende borgmester Anker Boye en samarbejdserklæring med OK-fondens direktør om at opføre bydelen "Byen for Livet", der skal være en såkaldt demensby med 350 boliger, hvoraf 100 boliger skal være til borgere med demens. I efteråret 2016 bliver byggegrunden til demensbyen offentliggjort. Valget falder på det gamle militærdepot i Højstrup. Siden da er grunden ifølge grundejerne steget i pris.



7. december melder OK-fonden ud, at projektet sættes i bero og måske helt må droppes, fordi Odense Kommune har beregnet sig frem til en "for lav" takst for friplejeboliger, som er de priser, de private leverandører modtager af kommunen for at levere service til friplejebeboerne.



11. december bliver friplejetaksten godkendt i Ældre- og Handicapudvalget. Taksten for en demensplads bliver sat til 1.252 kroner per beboer per døgn.



OK-fonden er en privat nonprofit organisation, der driver et hospice, fire psykiatriske bo- og behandlingssteder samt 15 plejecentre rundt om i Danmark. OK-fonden driver i forvejen to plejehjem i Odense, nemlig Dyruphus og Gurli-Vibeke. Her får fonden henholdsvis 1.176 kroner og 1.186 kroner per beboer per døgn.