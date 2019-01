OFF-vinder i strid modvind efter Oscar-nominering

Kortfilmen "Detainment" vandt hovedprisen ved Odense Internationale Filmfestival, OFF18. Filmen, der handler om to tiårige drenge, som slår en toårig dreng ihjel, er blevet nomineret til en Oscar, og det har fået den afdødes familie til at protestere. Portrættet af de to drenge er for medfølende. OFF-leder Birgitte Weinberger er uenig

- Det er 26 år siden, min søn blev kidnappet og senere myrdet, så jeg har set mange dokumentarfilm og nyhedshistorier om ham. Men jeg har aldrig været så oprevet og forarget over noget, der viser så lidt medfølelse overfor James og hans familie. Jeg accepterer, at man altid vil skrive om et så specielt mord, og at det altid vil optræde i nyhederne, men at lave en film, der er så sympatisk overfor James' mordere, er katastrofal.

Men forældrene har lavet en underskriftsindsamling for at få Oscar-akademiet til at se bort fra filmen, og deres protester har været bragt i såvel aviser som tv. Som faderen, Ralf Bulger, sagde til Daily Mirror:

Historien er blusset op i de engelske medier i de forløbne uger, fordi kortfilmen "Detainment" er blevet nomineret til en Oscar. Og det er den, fordi filmen for fem månder siden vandt den internationale konkurrence ved OFF, Odense Internationale Filmfestival - en pris, der netop giver adgang til Oscar-kapløbet.

Kan man tillade sig at fortælle historien om et mord på en lille dreng og i den proces fremstille hans mordere, to tiårige drenge, som menneskelige?

- Det onde, hæslige og ubærlige mørke findes i verden og i mennesket, og gennem kunsten - og i særdeleshed kortfilm - kan vi få lov til at se livet fra forskellige vinkler, i alle dets nuancer, og dermed risikere at blive klogere på både os selv, "den anden" og den verden, vi lever i.

Foragt for familien

Afgørelsen om Oscar-nomineringen falder tirsdag 22. januar.

Instruktøren, Vincent Lambe, har siden undskyldt, at han ikke kontaktede forældrene i processen, men han forsvarer filmens blik på de to drenge, Jon Venables og Robert Thompson:

- Mange synes, det er forkert at menneskeliggøre de to drenge, men hvis folk ikke kan acceptere det faktum, at drengene er mennesker, kommer vi aldrig til at forstå, hvad der drev dem til at begå sådan en forbrydelse. Og den eneste måde, vi kan forhindre sådan noget i at ske igen, er netop ved at forstå årsagen til det.

James Bulgers forældrene er i det hele taget forfærdede over, at "Detainment", som de synes viser "foragt" for drengens efterladte, har vundet priser. Men den betragtning er lederen af Odense Internationale Filmfestival, Birgitte Weinberger, helt uenig i:

- God og vedkommende kunst har fat i noget centralt i mennesket og i verden og kan være med til at udfordre vores ellers så fasttømrede forestilling om livet. Jeg ser det faktisk som kunstens fornemmeste opgave at fremstille verden, som den også kan se ud og uden berøringsangst vise livets mange facetter. Selv når vi zoomer ind på livets skyggesider.