OFF: Filmfestival får 750.000 kroner til markedsføring fra regionen

Søren Rasmussen (DF) kendte ikke Odense International Film Festival (OFF). Men det gør han nu, og han har tænkt sig at besøge 2019-udgaven, der begynder 26. august.

Det, der fik Søren Rasmussen øjne op for OFF, var en ansøgning fra festivalen til Region Syddanmarks Udvalg for Regional Udvikling, som Søren Rasmussen er formand for. Mandag eftermiddag var Søren Rasmussen forbi festivalens hovedkvarter i Kulturmaskinen med den glade nyhed, at regionen har bevilget 750.000 kr. over tre år til den odenseanske filmfestival. Penge der er øremærket markedsføring af festivalen.

- Da vi fik undersøgt det nærmere, hvad festivalen var for en, blev jeg imponeret, og det giver god mening at give en bevilling til at markedsføre festivalen mere nationalt og internationalt, lød det fra Søren Rasmussen ved et pressemøde i anledning at bevillingen. Her lagde regionspolitikeren vægt på, at de 750.000 kr. til OFF er taget ud af en samlet pulje på 7 mio. kr. til fordeling i hele regionen, så der er virkelig tale om et skulderklap, lød det fra Søren Rasmussen.