Nyt veteranhjem bliver en stor hjælp

I december åbnede et nybygget veteranhjem i Odense i dagtimerne, og når man i løbet af foråret kan tilbyde værelser til veteraner, bliver det en stor hjælp. Det vurderer to, der arbejder med veteranerne på daglig basis.

Over 2400 fynske mænd og kvinder har gennem tiden gjort international tjeneste, og for langt de flestes vedkommende er de kommet hjem uden ar på sjælen. Men for den lille gruppe, der har svært ved at komme tilbage til et normalt hverdagsliv, bliver det nu lettere at få den hjælp og støtte, som de har brug for. I december åbnede et nybygget veteranhjem på Søndre Boulevard i dagtimerne, og når man i løbet af det tidligere forår får etableret værelser med sovepladser, hvor veteraner kan komme og bo i en kortere periode, vil det være en stor hjælp. Det vurderer overlæge i Veteranteamet på Lokalpsykiatrien i Odense, Kurt Stage.

- I dag foregår det på den måde, at nogle af veteranerne henvender sig på psykiatrisk skadestue, når de har det svært. Det her er første skridt, hvor de i mere rolige omgivelser kan komme lidt mere på benene, siger Kurt Stage.

Med værelserne på hjemmet er det muligt for veteranerne at få et pusterum - med en veteranhjemsleder, en gruppe frivillige og andre veteraner lige ved hånden.