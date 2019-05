Nyt våben mod tømmermænd i Odense: McDonald's leverer nu til døren

- Jeg ser Odense som en by i rivende udvikling og med den helt rigtige befolkningstæthed omkring de to restauranter. Den bekvemmelighed, som udbringning kan skabe i Odense, tror jeg kan blive en stor succes, siger Jeppe Seerup.

Franchisetager Jeppe Seerup tror på, at de to restauranter i Odense har de helt rigtige forhold til at kunne gøre McDelivery til en fynsk succeshistorie.

Herfra vil man, hvis man bor i en radius af to kilometer fra de to restauranter, kunne bestille alt fra det velkendte menukort hjem til egen stue fra klokken 11 til 22.

Kilometerkvalitet

Bor man længere væk end de to kilometer fra Kongensgade og Banegårdscentret, kan man fortsat se langt efter at få leveret sit Happy Meal.

Ifølge Jeppe Seerup, er det et spørgsmål om at sikre den bedste kvalitet, når maden skal transporteres ud af restauranterne.

- Da vi startede McDelivery i København, startede vi ud med en radius på fem kilometer. Vi fandt dog ud af, at hvis kvaliteten, leveringstiden og kundens generelle oplevelse skal være optimal, så er vi nødt til at holde det inden for to kilometer, lyder det fra franchisetageren.

Jeppe Seerup håber og tror stadig, at servicen vil blive en kæmpe succes. Og selvom prisen for levering er lidt højere end de fleste pizzeriaer, ser han stadig klare scenarier, hvor McDelivery passer ind.

- Sidder man f.eks. en flok gutter til Champions League finalen på lørdag og mangler mad, eller kommer man sent hjem som trætte forældre og ikke orker at køre efter mad - Det er det, vi går efter.

Hos McDonald's i København har man oplevet en stigning i omsætning på fem-ti procent siden McDelivery startede i oktober.

McDelivery kan bestilles via Wolt.dk eller Wolt app'en.