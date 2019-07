Nyt netværk for psykisk syge

Røde Kors, Odense Kommune og Landsforeningen Sind vil arbejde for at bringe psykisk syge ud af ensomhed. En af midlerne er samværsvenner.

Der findes voksenvenner og demensvenner. Og nu kan man også være samværsven. Det er resultatet af et nyt samarbejde mellem Røde Kors, Landsforeningen Sind og Odense Kommune.

Risikoen for at opleve ensomhed er dobbelt så stor, hvis man lider af en psykisk sygdom. Derfor er Røde Kors og Landsforeningen Sind gået sammen med Odense Kommune for at gøre noget for de mennesker, der har svært ved at blive en del af et fælleskab. I Røde Kors regi har man nu startet en ny aktivitet, som kaldes Samværdighed. Landsforeningen Sind støtter med faglige inputs og Odense Kommune vil gennem de forskellige socialpsykiatriske tilbud, fortæller borgerne om muligheden for at få en samværsven. Det fortæller udviklingskonsulent hos Dansk Røde Kors, Anni Brejnholt.

Idéen med samværsvenner er, at en Røde Kors' frivillige matches med en samværsven med psykiske udfordringer, og sammen finder de ud af, hvad de har lyst til at lave. Det kan være, at de mødes over en kop kaffe og en samtale, men det kan også være, at samværet består af en gå - eller cykeltur, eller måske en tur i biografen.

Håbet er, at den frivillige samværsven kan støtte den anden til at få brudt isolationen og få mod på at opsøge nogle af alle de fællesskaber og tilbud, der allerede findes i Odense - både i kommunalt regi, men også i civilsamfundet. Samværsvennerne mødes et par gange om måneden.

Den frivillige bliver klædt på til opgaven på et opstartskursus og deltager i netværksmøder sammen med andre frivillige cirka hver 8. uge. Det er derfor ikke nogen stor tidsrøver at melde sig som frivillig. Til gengæld har man chancen for at blive et højdepunkt i et andet menneskes liv og måske være den, der bygger bro ud af ensomheden.

Hvis man vil være frivillige eller har brug for en samværsven, kan man kontakte Røde Kors på odense.samvaerdighed@rodekors.dk eller ved at ringe på 40 74 77 00 eller 22 35 81 01.