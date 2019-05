Nyt navn og lille plus på bundlinjen

Før hed det Marienlyst Tenniscenter og var drevet af Boldklubben Marienlyst. I dag er navnet ændret til Odense Tennis Center og drives af tennisklubber i byen i forening. Og desuden er et minus i regnskabet vendt til et lille plus.

Kai Holm, formand for Fyns Tennis Union, sidder med som sekretær bestyrelsen for Odense Tennis Center, og han har været en af de drivende kræfter i etableringen af den løsning, hvor tennisklubberne i fællesskab overtog driften fra Boldklubben Marienlyst. Det skete med virkning fra i sommer.

Spørger man ham, hvorfor driften i tenniscentret nu er kommet i balance, giver han først og fremmest den forklaring, at det skyldes masser af frivillig arbejdskraft.

- De kæmpe lønudgifter, de andre (Boldklubben Marienlyst, red.) havde, dem har vi ikke. Hverken til administration eller til rengøring. Alt er baseret på frivillig arbejdskraft, siger han.

Ifølge Kai Holm er belægningsprocenten - altså andelen af timer, hvor tennisbanerne er udlejet - øget en smule, men ikke meget, siden tennissporten tog over.

- Men belægningsrprocenten var også fin før. Det har efter vores opfattelsen aldrig været det, som var problemet, siger han.

I 2019 forventer Odense Tennis Center et overskud på cirka 50.000 kroner. Og det til trods for, at der også er blevet investeret i en leasingaftale for ny belysning i hallerne.

Holder det i længden at køre det hele baseret på frivillig arbejdskraft?

- Det holder. Jeg og et par andre stykker har brugt meget tid på det, men det holder. Det kan vi sagtens. Jeg vil sige, det selvfølgelig er ærgerligt, man ikke kan drive det kommercielt, men det kan godt lade sig gøre på den her måde.

- Det, at vi gør det frivilligt, har også bevirket, synes jeg, at et par af klubberne pludselig føler mere engagement i det. Og i sidste ende er klubengagement en stor del af det.

Rådmand for by- og kulturområdet i Odense Jane Jegind (V) er lettet over, at tennissporten indtil videre har leveret på sit løfte om at kunne få tenniscentret til at løbe rundt.

- Det er glædeligt at se, at tennissporten får rettet op på de her ting. Man må bare konstatere, at Marienlystcentret ikke har kunnet løfte opgaven, siger hun.