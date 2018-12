Nyt navn i madgade: Indisk restaurant flytter ind i Rosengårdcentret

Nyt koncept skal undgå madspild

Ammi Jees koncept i Rosengårdcentret bliver buffet med mulighed for take-away hele dagen - uden ventetid.Dagen deles op i to, så der frem til klokken 18 betales efter vægt, når man tager for sig i buffeten, hvor der vil være forskellige retter, herunder vegetarretter, friskbagt brød og tilbehør samt en station til salat og en til børn.



Efter klokken 18 betaler man en fast pris på formentlig 149 kroner



Man må spise, hvad man kan fra buffeten, men for at undgå madspild har man besluttet at indføre vægtpris på spild. Det vil sige, at hvis man levner det meste af en tallerken med mad, betaler man for vægten og får maden med hjem - dog kun de voksne. Det er et koncept, som kan opleves på nogle restauranter i udlandet.



- Nogle vil være provokerede af det og føle, det er at gå over stregen, men jeg synes, det er at respektere maden, siger ejer og direktør Yasar Nazir.



- Det er ikke ment som en heksejagt. Men de voksne bør kunne tage ansvar for ikke at fylde mere på deres tallerken, end de kan spise.