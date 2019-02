Nyt motionsløb på digters fødselsdag: 11 distancer og du vælger selv undervejs

Ruten bliver på en to kilometer langt rundstrækning omkring Ansgars Anlæg med omklædning, toiletter og bad på Hunderupskolen lige i nærheden. Derfor er det op til den enkelte, hvor mange runder, man har tænkt sig at løbe.

- Så har alle mulighed for at deltage. Ung som gammel, trænet som utrænet, siger Torben Simonsen.

Kredsløbet bliver dog ikke et motionsløb, sådan som vi kender det, men med et ganske anderledes setup. Der bliver nemlig 11 distancer fra 2 kilometer op til 20 kilometer, og med en lille sløjfe på 1,097 kilometer til dem, der i sidste ende vil runde den halve maraton på 21,097 kilometer.

- Kredsløbet relaterer sig jo til vores krop, og det er godt for den at løbe, siger Torben Simonsen.

Etapeløbet, som i en del år fandt sted i fem forskellige fynske kommuner, blev lukket stille og roligt, fordi antallet af deltagere faldt år for år, og nu håber Torben Simonsen, at der bliver interesse for det nye løb, der hedder Kredsløbet.

- Efter at vi lukkede etapeløbet har vi villet finde på noget nyt, og så er det belejligt at gøre det på H.C. Andersens fødselsdag, fortæller løbsleder Torben Simonsen, HCA-Marathon.

Samme pris

Prisen for at deltage bliver den samme uanset antallet af runder, man ønsker at tage, men der ér en begrænsning. Man skal løbe inden for tre timer. Eftersom den 2. april i år falder på en tirsdag er løbet med start klokken 18.30, og så skal man være i mål inden klokken 21.30.

På det tidspunkt er vi alligevel så langt henne på året og vi har skiftet til sommertid, så derfor vil alle løbe, mens der stadig er lidt dagslys.

Prisen er endnu ikke på plads, men vil formentligt ligge omkring 100 kroner, fordi omkostningerne kan holdes nede.

De fleste kender H.C. Andersens fødselsdag den 2. april, men det er nok de færreste, der husker hans dødsdag.

Det var den 4. august, og derfor planlægger HCA-Marathon at gennemføre anden udgave af Kredsløbet netop dén dag. Det er en søndag i år, men ellers er det vigtigt for arrangørerne, at det er datoen og ikke en ugedag, som ligger fast for Kredsløbet. Derfor kan løbet falde på såvel en hverdag som en lørdag eller en søndag.

Tilmeldingen åbner snarest muligt på www.hcamarthon.dk.