Nyt laboratorie fokuserer på mad: Smag skal være drivkraft for læring

Det første Gastrolab på en erhvervsskole åbnede torsdag i Odense som et samarbejde mellem Kold College, UCL og det landsdækkende forsknings- og formidlingscenter Smag for Livet. Meningen er at bygge bro mellem håndværk og viden og gøre flere unge interesseret i en erhvervsuddannelse. Her står professor Ole G. Mouritsen, centerleder i Smag for Livet, og skærer smagsprøver ud på otte-armede blæksprutter. Foto: Michael Bager

Danmarks første "Gastrolab" på en kokkeskole åbnede torsdag på Kold College i Odense. Det er et kombineret køkken og laboratorie, der med smag som drivkraft skal gøre forskere, undervisere, kokke og elever klogere. Og få flere til at vælge en uddannelse på UCL eller Kold College.

- Jeg synes, det er en trist refleksion over vores civilisation, at mens vi er i stand til og faktisk måler temperaturen i Venus' atmosfære, ved vi ikke, hvad der sker inde i vores souffléer. Citatet fra den berømte fysiker Nicholas Kurti blev torsdag trukket frem til indvielsen af Gastrolab på Kold College i Odense som et eksempel på, at der er mange af de ting, vi går og laver hver dag i køkkenet, som vi ikke aner noget som helst om. - Nogle gange ved vi ikke, hvorfor noget lykkes, eller hvorfor det går galt, og det er her, vi prøver at blive klogere, forklarer Morten Christensen, gastrofysiker og brobygger i det landsdækkende forsknings- og formidlingscenter Smag for Livet, som står bag initiativet sammen med UCL og Kold College.

Gastrolab Er en kombination af et køkken og et laboratorie. Det kendes måske bedst fra den verdensberømte danske restaurant Noma, hvor man hele tiden prøver at udvikle nye retter. Men for eksempel har Københavns Universitet også et Gastrolab, som forskerne bruger i deres hverdag.



Gastrolab på Kold College er det første herhjemme på en kokke- og erhvervsskole. Det er blevet til i et samarbejde mellem det landsdækkende forsknings- og formidlingscenter Smag for Livet, Kold College og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og har som formål at skabe et samarbejde mellem elever og lærere på skolen og mellem forskere, formidlere og undervisere inden for mad, smag og fødevarer.

Da Smag for Livet begyndte for fem år siden, var ambitionen at bruge smagen som drivkraft for læring. Det har siden vist sig at være rigtigt, og i dag bruges centeret gratis lærings-app i både folkeskolen, erhvervsskoler og gymnasier. Smag kan nemlig også bruges til for eksempel at give viden om naturvidenskab og bevidstgøre os om, hvad vi spiser. Smag er også noget, man lærer med. Foto: Michael Bager

Bygger bro mellem håndværk og viden Gastrolab er et forsøg på at bygge bro mellem håndværk og viden ved at lade forskellige folk og fagligheder mødes om smag. Og det er det første af sin slags herhjemme på en kokke- og erhvervsskole. Møder på tværs af uddannelser og kulturer kan ellers godt kan være svære at få noget ud af, men her kan mad noget specielt, forklarer Ole G. Mouritsen, professor i gastrofysik på Københavns Universitet og centerleder i Smag for Livet: - Alle har forstand på mad og vil gerne vide mere. Smag er et neutralt område, og netop derfor fjerner det nogle af de barrierer, som ellers forhindrer, de forskellige faggrupper og professioner taler sammen. Det rykker os tættere sammen og frigør en masse kræfter, som mange ellers bruger på at holde afstand. Det aspekt med at bygge bro, peger rektor for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Erik Knudsen, også på som særdeles vigtigt. Han siger: - Det her er et forsøg på at bryde grænserne ned, så vi får en større forståelse af, at der ikke er noget, som er finere end andet, men vi kan noget hver især, som kan berige hinanden, hvis vi arbejder sammen. Projektet har taget lang tid at få realiseret, men nu er det lykkedes, og jeg ser frem til at skabe mange fælles projekter. Og dermed få en respekt for, at vi hver især bidrager med noget vigtigt.

Løfter de dygtige kokke Forskningsmæssigt skal Gastrolab blandt andet se på, hvordan elever og studerende lærer - hvad de får ud af at bruge smage som indgangsvinkel til at lære noget. Bliver naturfagene mere interessante ved at tage udgangspunkt i noget, eleverne møder i deres hverdag? - Vi kommer også til at bruge Gastrolab til at prøve ny viden af, forklarer Morten Christensen. - Vi leder for eksempel tit efter alternativer til gelatine, fordi vegetarer ikke må spise det. Nu har man fundet et stof fra kikærter, som har potentiale til at kunne noget af det samme, og det kommer vi snart til at undersøge nærmere. På den måde håber vi også, vi kan være med til at løfte de dygtige folk, der er derude, til at få den nyeste viden. Det kan være svært, når man er færdiguddannet som kok eller underviser at få den viden, hvis der ikke er en decideret tilbud, og derfor ser vi også det her sted som et, der kan efter- og videreuddanne kokke-faglærere, siger han.

Trække ny elever til Et sidste men ikke uvæsentligt aspekt ved det nye Gastrolab er ønsket om at få flere elever til at vælge en erhvervsuddannelse. Smag for Livet har gennem fem år fået stor erfaring med formidling til netop folkeskoleelever, og den del regner direktør på Kold College, Gitte Bargholt, med kan gøre en forskel her: - Jeg er helt sikker på, at det her vil give os flere elever, for det viser unge en karrierevej inden for et spændende område, siger hun. Hvordan Gastrolab skal bruges konkret, har skolerne endnu ikke lagt sig fast på, men laboratoriet bliver også et plus for fødevarebranchen, mener Gitte Bargholt: - Jeg har en tese om, at vi skal være foran vores brancher. Vi skal ud og vise virksomhederne alt det, de ikke vidste, de havde brug for. Og når man arbejder sammen med det niveau af viden og kunnen, som Smag for Livet kommer med, bliver vi klædt sindssygt godt på til at fortælle folk, hvad de får brug for på et tidspunkt. Også hvad man kan lave i bæredygtighedens navn, siger hun. Gastrolab på Kold College er en pioner på området og bliver derfor også en rollemodel for tre andre gastrolabs, som er på tegnebrættet til erhvervsskolerne i henholdsvis Aalborg, Valby og Silkeborg.