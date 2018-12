Nyt krisecenter skal hjælpe voldsramte kvinder med misbrug

Reden Odense er i gang med de sidste forberedelser til et nyt landsdækkende krisecenter for voldsramte kvinder, beliggende centralt i Odense. Meningen er, at det skal åbne til foråret. Her fortæller leder af Reden Odense, Mette Guul om, hvorfor det er nødvendigt med et nyt krisecenter.

Mette Guul, hvorfor har Odense brug for et nyt krisecenter for kvinder?

- Kvinder i aktivt misbrug bliver afvist på de almindelige krisecentre, og det forstår jeg godt, for de kvinder kan være svære at rumme. Men de har lige så stor ret som andre til at komme på krisecenter, hvis de bliver udsat for vold. Der særlige ved disse kvinder er, at de ofte oplever vold fra flere sider - det kan være fra kæreste, pusher. andre i miljøet og andre kvinder. Derfor har vi fået penge fra Satspuljemidlerne til at udvikle et tilbud til dem, og det har vi været i gang med et lille års tid.

Er det en del af miljøet, at kvinderne bliver behandlet så hårdt?

- Nogle af de kvinder vi ser her i Rederne er opvokset med vold, så nogle gange oplever de nærmest ikke, at de har været udsat for vold i forskellige situationer, fordi de er blevet så vant til det. Vi ser også unge kvinder, der bliver udsat for vold fra kærester, som forsyner dem med hash, som de er afhængige af. Volden er bare et vilkår. Og det er ikke i orden.

Men hvis de ikke en gang er klar over, at vold ikke er i orden, hvordan hjælper man dem så?

- Dem, der henvender sig på et krisecenter, har et ønske om forandring. Nu kan og vil de ikke mere - nu vil de noget andet. Men de færreste magter at lave sådan en forandring selv. Volden er så indgribende i deres psyke og præger kvindernes livssituation på en måde, så de ikke magter det og har brug for hjælp til at ændre situationen. Og derfor har vi sat det her i værk.

Hvordan har du fået idéen til det her projekt?

- Vi har mange kvinder, som kommer her gennembanket, udsat for hård vold, psykisk vold og seksuelle overgreb. Vi kan hjælpe dem her og nu, men vi er et værested, som giver omsorg og skadereduktion. Vi kan ride stormen af her og nu, men hvis man skal arbejde med de her ting, skal der første ro på. I to år arbejdede vi med et projekt kalder "Exit prostitution", der skulle få kvinder til at stoppe med prostitution. Men det projekt viste mig, at det kræver høj faglig kvalitet og tæt relationsarbejde at flytte de her kvinder. Og så kom alle deres andre problemer også frem - vold, misbrug, manglende sociale kompetencer og det at blive udsat for vold i en tidlig alder. Det gav mig skubbet til at sige, at vi skal have et Krisecenter, og den idé har jeg udviklet sammen med KFUK's Sociale Arbejde.

Har I nogle forbilleder eller set nogle steder, I er blevet inspireret af?

- Andre steder i landet har tilbud til kvinder, som har et stabilt misbrug, og som udsættes for vold. Vi ønsker med vores tilbud at rumme kvinder i aktivt og massivt misbrug, for jeg oplever, at kvinder med et kaotisk misbrug sendes tilbage, da de er svære at rumme på de normale krisecenter. Og det er den situation, som har inspireret os. Kvindernes misbrug forsvinder jo ikke, bare fordi de bliver indskrevet på et krisecenter. Indsatserne skal gå hånd i hånd. Dels det at bearbejde volden og komme videre, dels det at bearbejde deres misbrug. Og de hårdest ramte kvinder har typisk endnu flere problemer som for eksempel hjemløshed og psykiske sygdomme oveni.

Hvad ser du som de største udfordringer i sådan et tilbud her?

- Man har ikke tidligere prøvet at lade misbrugsindsatsen gå hånd i hånd med krisecenterdelen, hvor man arbejder med volden. Derfor har vi sammen med KFUK's Sociale Arbejde siddet og udarbejdet en metode, som skal gøre det muligt at arbejde på alle fronter. Vi er mest udfordret på misbrugsdelen. Hvis man har et massivt misbrug, har man brug for stofferne, både fordi kroppen skriger på dem, og fordi livet gør ondt. Og her har kvinderne brugt stofferne til at lukke ned for det ubehagelige. Derfor har vi lige indledt en dialog med behandlingscenteret for netop at få fagekspertise ind til at håndtere misbrugsproblemerne. Jeg vil også gerne have etableret et samarbejde med psykiatrien, fordi nogle af kvinderne samtidig har psykiske problemer.