Nyt koncertkoncept: Odeon satser på jazzen

Jazzelskere kan se frem til efteråret, hvor et nyt koncept indtager Odeon: Tre koncerter i én billet. For 400 kroner kan man opleve Mathias Heise Quadrillion, Kasten Vogel og Peter Vuust trio med Veronica Mortensen.

- Alle tre koncerter er intime koncerter, som foregår i bagsceneområdet bag den store scene. Det bliver en helt ny måde at få en koncertoplevelse i Odeon. John Hr. Hansen sagde ja til at hjælpe os med det her projekt, og det glæder mig helt vildt. Vi har aldrig før præsenteret sådan nogle koncerter her, siger Sara Ekknud, kulturchef i Odeon.

Kulturchefen har længe ønsket at præsentere mindre og mere eksklusive koncerter, og det skydes i gang 12. september med Mathias Heise Quadrillion, som Gaffas anmelder Ivan Rod kaldte for: "Forrygende fusion, funk, rock og jazz".

17. oktober kommer Karsten Vogel, der gennem flere end 50 år har sat sit præg på dansk musikliv. Hans genkendelige saxofon har været i front på flere end 70 udgivelser. Heraf ni med Burnin' Red Ivanhoe og fem med Secret Oyster.

Den sidste i rækken er Peter Vuust trio 22. november. Peter Vuust' kompositioner er melodiøse, og de nordiske rødder høres side om side med inspiration fra den amerikanske jazztradition. Med på scenen har han Veronica Mortensen, der er en af Danmarks førende jazzsangerinder.