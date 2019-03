Nyt image: Odense Bæredygtighedspris udvides og skifter navn

Odense Bæredygtighedspris har siden 2011 været et middel til at hylde og inspirere byens borgere til en bedre og mere bæredygtig fremtid. I år skriver vi 2019, og der skal endnu engang indstilles kandidater til den æresfyldte pris. Men i år bliver det en pris med et nyt navn.

Prisen kommer nu til at hedde Odense Verdensmålspris. Det overordnede fokus på social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed er stadig indtakt, men i år er det FN's 17 Verdensmål, der danner ramme om prisen.

Verdensmålene er ifølge projektleder for prisen, Torben Jarlstrøm Clausen, med til at give hele verden en fælles forståelse for, hvad bæredygtighed er.

- Der er virkelig fart på verdensmålene rundt om i verden. Vi ændrer lidt på rammerne for prisen for at være med på noderne, men vi synes også, at det giver god mening at have en fælles bæredygtighedsramme. Det gør det lettere at sammenligne en stor, international virksomhed med en lille odenseansk iværksætter, der kæmper for det samme, fortæller han.

FN's 17 Verdensmål, er 17 konkrete mål og 169 delmål, som alle FN's 193 medlemslande forpligter sig til. Formålet er helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.