Nyt generationsprojekt i Bolbro søger borgere

Savner du fællesskab og tilknytning til andre generationer? Så er der måske hjælp at hente hos et nyt projekt i Bolbro Brugerhus, der starter op i januar 2019.

Bolbro Brugerhus er blevet bevilliget en sum penge fra Odense Kommunes Generationspagt, der har til hensigt at fremme det gode møde mellem generationer.

Og det er netop, hvad et nyt projekt i Bolbro Brugerhus sigter efter. Projektet henvender sig til mennesker, der har en spinkel kontakt til andre generationer. Det kan være, hvis ens familie bor langt væk, hvis man ikke har sine forældre længere, eller måske ikke har fået børn selv.

- Vi ved, at mange folk, når de bliver spurgt i undersøgelser, føler sig ensomme. Og det er muligheder som denne, der kan give folk en oplevelse af, at der er nogen, der har brug for dem og tænker på dem. Det, tror jeg, er rigtig godt for alle mennesker, siger Hanne Syrak, der er frivillig på projektet.

Brugerhuset har fået bevilliget penge til at starte et netværk på tværs af generationer op. Hanne Syraks håb er imidlertid, at projektet bliver så stor en succes, at det vil fortsætte på egen hånd efter 2019. Der er afsat penge til et ugentligt møde, men hvad der præcist skal foregå, er op til deltagerne selv. Det kan være at gå en tur, spille et spil eller lave mad sammen.

I øjeblikket mangler initiativet især seniorer, der har lyst til at være med. Det er uforpligtende, men Hanne Syrak tror, at der er masser at vinde. Hun mener nemlig, at unge og gamle kan drage stor nytte af hinandens selskab.

- Jeg tror, de får en masse glæde ud af det. Begge parter giver hinanden rigtig meget. Børn lærer, hvordan tilværelsen var i gamle dage, og seniorerne lærer, hvordan det er at være barn og børnefamilie i dag, siger hun.

Dermed er opfordringen fra Hanne Syrak klar.

- Kom ud af busken. Erkend, at der kan være mere end fjernsynet. Kom ud og mød levende mennesker og skab relationer.