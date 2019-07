Nyt firma på vej: 440 ekstra el-løbehjul i Odense fra på mandag

Tiers folk kommer til at vise folk, hvordan løbehjulene aktiveres, hvordan man skal køre dem, og de vil desuden give råd om, at man altid bør bruge hjelm og ikke køre med alkohol i blodet. Af samme årsag kan løbehjulene ikke lejes i døgnets sene timer.

- Løbehjulene kommer til at stå overalt i Odense, og vi kommer til at gå rundt i byen og vise folk, hvordan de skal gøre, siger Mads Pedersen, der er operationsmanager for Tier i Odense.

Er man vild med den nye transportmulighed, der på det seneste er dukket op i Odense i form af elektrisk drevne løbehjul, der kan lejes, er der nu godt nyt. Til gengæld er det en dårlig nyhed, hvis man hører til dem, som allerede synes, at de fylder for meget.

Det tyske firma Tier har - med indtoget i Odense - nu el-løbehjul på gaderne i 32 byer. Selskabet har ifølge sin hjemmeside netop i sidste uge fejret, at det har i over tre millioner løbehjul stående i byernes gader. Det andet firma med el-løbehjul i Odense, Voi fra Sverige, oplyser på sin hjemmeside, at det er til stede i 30 byer fordelt på 11 lande.

- I det store hele fungerer vores løbehjul på samme måde med, at du lejer dem via en app på mobiltelefonen, forklarer Mads Pedersen og bekræfter, at prisen også vil være den samme som hos konkurrenten: 10 kroner for at låse løbehjulet op og herefter 1,50 kroner per minut.

Vil rydde op

Tier har noteret sig, at el-løbehjulenes indtog i Odense har skabt en del omtale, som ikke al sammen har været positiv. Blandt andet har der været historier fremme om tilfælde af uansvarlig kørsel.

- Selvfølgelig har vi fulgt med, siger Mads Pedersen.

- Det er også derfor, vi har besluttet at have et daghold, som kører rundt og rydder op. For det er træls, hvis løbehjulene holder dårligt parkeret eller holder på fortovet og fylder det hele. Samtidig har vi også valgt at sige, at selv om vi parkerer dem på steder, der aftalt med kommunen, vil vi lytte, hvis dem, der bor lige ved siden af sådan en holdeplads, er utilfredse. Så kigger vi på det.

Mads Pedersen mener ikke, at løbehjul og cykler risikerer at komme på kollisionskurs, som kritiske stemmer, blandt andet Rådet for Sikker Trafik, frygter.

- Der skulle gerne komme lidt mere trafik på cykelstierne i form af, at folk forhåbentligt stopper med at køre så meget i bil. Men det burde ikke have den store effekt. Jeg har lige været i København i sidste uge og i Malmø i går. Der kører folk fint rundt på både cykler og løbehjul på cykelstierne, siger han.