Nyt depotrum ved idrætscenter

KORUP: Undrer man sig over håndværkere ved Korup Kultur- & Idrætscenter i resten af 2019, så handler det om etablering af et depotrum ved den østlige ende af den nye hal ud mod Præstevej, fortæller Leif Sigvardt, formand for centerbestyrelsen. Rummet blev sparet væk i 2013, da centret blev bygget. Nu har penge fra den kommunale bydelspulje samt egne midler muliggjort udvidelsen. - Udover det nye depotrum på cirka 75 kvadratmeter vil der ske en ændring af dørpartiet ud mod Præstevej, ligesom der vil ske en mindre udvidelse ved Sport og Fitness, hvor der tillige vil blive et ekstra omklædningsrum og et ekstra behandlerrum. Den endelige færdiggørelse af omklædningsrum og behandlerrum vil dog blive udskudt, idet projektet blev dyrere end forventet, siger Leif Sigvardt. /RAS