Nyt brændstof i tanken: Generator får ny kvindelig leder

Efter en ansættelsesproces med 40 ansøgere har bestyrelsen for We Celebrate Odense ansat Tine Nyland Østergaard som festivalleder for Generator. Hun overtager ledelsen 1. februar efter festivalens hidtidige formand Anja Følleslev.

Tine Nyland er ikke ukendt i Generator-sammenhæng, da hun allerede fra år ét har været med på festivalens team som en del af produktionsholdet.

- Tine har et stort kendskab til festivalens dna og er med sit særlige know-how og erfaringer fra Generator 2018 den rigtige til at videreudvikle konceptet for de kommende studiestartsfestivaler i samarbejde med bestyrelsen i We Celebrate Odense, siger Anja Følleslev, formand for We Celebrate Odense.

Hun tror på, at Tine Nyland kan føre Generator til "the next level".

- Målet er at blive landets bedste studiestartsfestival. Tine har med sin indsats på sidste års festival vist gode ledelseskompetencer, og at hun har forståelse for de mekanismer, der skal til for at lave en urban festivaloplevelse i byens unikke rammer, siger Anja Følleslev.