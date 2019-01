Nyt boligprojekt: Tietgenskolen vil sælge del af historisk skole

I folkemunde går den stadig under navnet Husmandsskolen. Men den tidligere landbrugsskole på Rugårdsvej, bygget i 50'erne efter bombningen af den oprindelige husmandsskole under krigen, kan nu meget vel gå hen og blive afløst af boliger. Hele området med bygninger og et stort parklignende område ejes af Tietgenskolen, der nu sætter dele af det til salg.

- Vi ønsker at sælge dele af den gamle skole fra, da fremtidens fokus er på vores kerneydelse uddannelse, forklarer direktør for Tietgen, Annette Vilhelmsen.

Den enorme grund er på over 35.000 kvadratmeter og har lidt over 3000 kvadratmeter bygninger. Det bagerste areal i parken består af store grønne arealer og flere enheder med rækkehuse, hvor Tietgenskolen har drevet særlige kursusforløb med overnatningsmuligheder. De rykkes ved et salg ind i hovedbygningen.

- Kapaciteten på hele arealet er større, end vi har brug for, så derfor er et frasalg et naturligt skridt for os. Vi er først og fremmest en uddannelsesinstitution, og vi vil styrke dette ved frasalget af rækkehusene. Vi forventer at opnå en god pris på den attraktive grund og på bygningerne, som vi efterfølgende kan geninvestere i ungdoms- og efteruddannelserne, siger Annette Vilhelmsen.