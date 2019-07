Nyt anlæg i Odense Zoo er markant bedre: Et søløve-liv i to etager

I stueetagen bor den modne hun, og på første sal den lidt uvorne teenager. Sådan kunne man lidt populært fremstille forholdene for Odense Zoos to søløver, der begge er af hunkøn.

De har fået et nyt og større anlæg, og noget af det mest bemærkelsesværdige ved det er, at det er i to etager. Ret beset er der tale om to bassiner i to forskellige niveauer. I øjeblikket er de adskilt, men meningen er på sigt, at de to søløver skal have adgang til begge bassiner ved at kravle op eller ned ad nogle trækonstruktioner.

Leder af dyr, teknik og formidling i Odense Zoo, Nina Collatz Christensen, fortæller, at den yngste hun er lidt af en uvorn teenager, som godt kan finde på at snappe efter dyrepasserne. Især under indflydelse af den nervøsitet ombygningen har givet. Men når roen har sænket sig, skal de to hunner trænes til at lære at forcere etage-adskillelsen, så de, som de sociale dyr søløver er, atter kan være sammen.

Til gengæld er muligheden for at lukke for adgang mellem de to bassiner god at have, når Odense Zoo atter får en han, og der måske kommer unger ud af det. Men den tid, den glæde.