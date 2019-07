- Jeg er så spændt på at se publikums reaktion på vores magiske show, som vi har arbejdet hårdt og længe på. Og jeg glæder mig til at se det hele gå op i en højere enhed og give både børn og voksne en vaskeægte wow-følelse, siger Nojus Sabalis.

- Man kan godt sige, at vand er et utæmmeligt monster, og det giver os grå hår på hovedet. I modsætning til rådhuset, som vi før har brugt som lærred, så kommer vores vandlærred til at ændre retning og højde afhængigt af vind og vejr. Derfor installerer vi en lille vejrstation, som kan beregne vindhastighed og vindretning. På den måde kan vi - forhåbentligt - nå at justere retningen og kraften fra pumperne, hvis vejret ændrer sig op til et show, siger Nojus Sabalis, der med Wecreatemagic og animationerne på rådhuset nærmest lavede en signaturforestilling for festivalen.

Det er første gang i H.C. Andersen Festivals' historie, at det store lysshow bliver opført i de naturskønne områder i Munke Mose, og det er også helt nyt, at den spektakulære 3D-animation bliver opført på noget så utæmmeligt som vand.

To kæmpe vandpumper vil med umådelig kraft blive omdrejningspunktet for det magiske lysshow. Pumperne laver nemlig Nordens største vandfontæne på hele 20 gange 45 meter. Og det er netop på denne store vandvæg, at en ny og animeret udgave af H.C. Andersens eventyr "Klokken" bliver projekteret.

Et show der ventes at blive spektakulært.

H.C. Andersen Festivals er en af Danmarks største kulturfestivaler og finder sted hvert år i uge 34. I 2019 afvikles den for syvende gang. Festivalens kulturelle program tager udgangspunkt i fem gennemgående værdier i H.C. Andersens forfatterskab. De fem værdier er udvalgt og defineret af professor Johs. Nørgaard Frandsen fra H.C. Andersen Centeret på Syddansk Universitet Odense. De danner grundlag for mangfoldigheden i programmet og giver inspiration til de mange nationale og internationale kunstnere, der deltager i festivalen.Værdierne er det grænseoverskridende, mønsterbruddet, tingenes og teknologiens magi, fællesskabets flertydighed og det magtfulde sprog.

Plads til mange i mosen

Munke Mose, der normalt er et yndet sted for unge odenseanere at tage på picnic eller snøre løbeskoene, bliver i uge 34 omdannet til en professionel publikumsplads med sponsorpladser, nøje styrede ind- og udgange samt plads til mange tusinde mennesker. Noget der har krævet masser af forberedelse og hårdt arbejde for H.C. Andersen Festivals i løbet af 2019.

- Vi har længe gerne villet inddrage Munke Mose og bruge Odense Å i et show til festivalen. Derfor blev vi meget begejstrede, da Wecreatemagic fremlagde deres kreative idéer for os, selvom det også er en lang og kringlet proces at gøre et grønt område klar til at kunne rumme så mange tusinde mennesker. For os er det vigtigt at sørge for, at publikummer i alle aldre får en helt igennem god og eventyrlig oplevelse, som de vil huske i mange år frem. Det bliver bestemt det hele værd, siger festivaldirektør Peter Bøgholm.

Og Flakhaven var i øvrigt heller ikke optimal til at lave et show i år. Domkirkens tårn er lige nu under renovering og det påvirker også forholdene omkring pladsen.