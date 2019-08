Hvor ligger Torvegade 5 egentlig, og hvordan kommer vi dertil? Det spørgsmål må tre anlægsgartner-elever og en enkelt gartnerelev stille sig selv og finde svaret på, mens de rumler af sted med en vogn fyldt med lyserøde roser i pink plastikspande.

De nye elever på Kold College har fået til opgave at levere blomster til de handlende i byen, der gerne vil være med til at markere Odense Blomsterfestival, men det er ikke helt let. Dels fordi de fire ikke kender byen særlig godt i forvejen, og dels fordi byggepladsen på det tidligere Thomas B. Thriges Gade gør det bøvlet at finde rundt i området.

Rundturen med de lyserøde roser er blot en af mange opgaver, de nye studerende fra Kold College har fået denne uge, hvor omkring 80 elever har været med til at bygge blomsterdekorationerne til årets blomsterfestival.

Arbejdet markerer samtidig studiestarten for eleverne og bliver en slags rusuge med praktiske opgaver. Og det fungerer perfekt, er de fire enige om.

- Det er egentlig en meget god måde at bliver rystet sammen på i stedet for at bruge første uge i et klasseværelse. Det er sjovt at være en del af så stort et projekt og en god måde at lære byen at kende på. Jeg kendte intet til Odense, da jeg startede på gartnerstudiet for en uge siden, fortæller Casper Vinding, der netop er flyttet til Fyn sammen med sin kæreste for at være tæt på sit nye studie på Kold College.

- Det er også sjovt at lave noget praktisk, som vi kan mærke skaber glæde i byen. Mange roser det, vi laver, og det er selvfølgelig dejligt, tilføjer Nanna Kruse, der netop er begyndt på anlægsgartner-studiet og kommer fra Svendborg.

Det er blomsterdekoratør Charlotte Franke, der for 10. år i træk har designet dekorationerne til blomsterfestivalen, og det er hende, der sammen med et hold erfarne hjælpere sætter de mange elever i arbejde.

Årets tema er "På tidsrejse" og dekorationerne er bygget op med inspiration fundet i blomstermoden i 1999, 2009 og 2019. Odense Blomsterfestival indvies torsdag af Kronprinsesse Mary ved en åbningsceremoni på Gråbrødre Plads klokken 17.