Nye veje skal lukke Vollsmose op for resten af Odense

Vollsmose er omgivet af firesporede veje. og de lukker bydelen helt af for udefrakommende. En ny infrastruktur åbne området, men nye veje får områdets to skoler til at frygte for mere hasarderet kørsel. Arkivfoto: Michael Bager

Planen om at forandre Vollsmose fra et lukket område uden gennemgående veje til at blive en aktiv bydel i Odense går her i 2019 ind i sin aktive fase. Konkret bliver der lavet tre nye veje, blandt andet en bygade, som gør det muligt for første gang at køre gennem området i stedet for udenom. Det vækker bekymring hos områdets skoler.

Efter syv år på tegnebrættet er de fysiske ændringer af Vollsmose nu begyndt. Konkret blev en ny sivegade i Hybenhaven indviet i maj i 2018, men her i 2019 rammer de store forandringer for alvor Vollsmose. Hvis alt går efter planen, bliver første spadestik til projekt "Bygaden" taget til oktober - den første af tre nye tværgående veje gennem det store boligområde, som også får flere mindre sivegader mellem de forskellige parker. Men dele af planerne vækker bekymring i området, blandt andet på folkeskolen, Abildgårdskolen, og gymnasiet, Mulernes Legatskole. Det viser høringssvarene i forbindelse med vedtagelsen af den nye lokalplan for området. Især er man bekymret for hensynsløs kørsel på Gillestedvej, som skal forlænges til Bøgeparken. - Allerede i dag kører biler og scootere jævnligt med høj hastighed på Gillestedvej, som mange elever skal krydse til og fra skole hver dag, hedder det i høringssvarene, og de to skoler frygter problemet bliver større med den nye vej. Samme bekymring har flere beboere, der frygter mere ballade, "vanvittig kørsel, larmende knallerter, indbrud" og større utryghed. Men, forsikrer By- og Kulturforvaltningen, så skal nye "fartdæmpende foranstaltninger" tvinge hastigheden ned, og derudover vil der komme lyskryds, der sikrer eleverne kan komme sikkert over vejen. Og en bekymring for, at de nye veje gør det lettere for kriminelle at komme rundt, affærdiger forvaltningen med henvisning til, at øget liv i området også vil betyde flere "øjne på gaden", som erfaringsvis har en god præventiv effekt på kriminalitet.

Et isoleret område Ønsket er at forandre Vollsmose fra et udsat boligområde til en bydel, der bliver en mere aktiv del af byen. Og lyder det lidt akademisk, bliver det lettere at forstå, hvis man kigger på historien. For Vollsmose var i sin tid en meget modernistisk konstruktion. Det betød, at området blev opdelt efter funktion. Institutioner og butikscenter blev for eksempel placeret som separate klynger adskilt fra boligkvartererne. Boligområderne blev tilsvarende opdelt i mindre enklaver, bygget omkring blinde veje og store centrale p-pladser. I praksis virker området derfor ikke som en sammenhængende bydel, men snarere som en række adskilte klynger med hver sit centrum. Derfor er Vollsmose isoleret for gennemgående trafik, og det betyder, at folk ikke kommer forbi, medmindre de bor der. Men den del bliver ændret nu med de gennemgående veje, der skal skabe en bedre sammenhæng internt i bydelen, og med flere stier - præcist som man ser i andre bydele i Odense. De nye veje kan ikke i sig selv ændre Vollsmose og stoppe kriminaliteten, men vejene er tænkt som en del af en større plan, som også arbejder med sociale indsatser. Meningen er at skabe en større udvikling i stil med det, man har set i Berlin, Hamborg og København, hvor man har formået at gøre udskældte boligkvarterer til hippe og attraktive steder at bo. "Fremtidens Vollsmose" hedder planen, der for 300 millioner kroner skal øge tilgængelighed fra park til park for de mennesker, der bor i Vollsmose, og samtidig sørge for, at Vollsmose hænger bedre sammen med resten af Odense. Det skal en del af letbanens anden etape blandt andet sørge for - hvis den del ellers bliver realiseret.