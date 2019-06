Nye takster på ældreområdet: Handicappede Pia går fra 33 til 3 timers hjemmehjælp om ugen

Fra 1. januar 2020 vil multihandicappede Pia Malmsiø gå fra at modtage 33,3 timers hjemmehjælp om ugen til at modtage 3,4 timers hjemmehjælp. Det kan blive yderste konsekvens af de forløbstakster, som Odense Kommune vedtog tidligere på året.

Odense Kommune opererer med en slags dynamisk princip, hvor der vil være mulighed for at bruge både mere eller mindre end det, forløbstaksten foreskriver. Det baserer sig på, at nogle borgere vil have et større plejebehov end gennemsnittet, mens andre ligger under gennemsnittet. Derfor går regnestykket ifølge kommunen op.

Når hun ugentligt går 30 timer ned i hjemmehjælp, skyldes det de nye forløbstakster. Odense Kommune inddeler sine plejekrævende borgere i forskellige forløb, og Pia Malmsiø er i det forløb, der hedder "sindslidelse". De nye forløbstakster er et gennemsnit, der bygger på et giv-og tag princip. Odense Kommune har nemlig kigget på sine plejekrævende borgere, og ud fra det udregnet et gennemsnitligt tidsforbrug - for borgere i kategorien "sindslidelse" ligger forløbstaksten på 3,4 timers hjemmehjælp om ugen.

52-årige Pia Malmsiø fik som tre-årig børneleddegigt, og den kroniske sygdom har invalideret hende. Hvad end det drejer sig om at komme i bad, at komme på toilet, eller at få noget at spise, er hun afhængig af andres hjælp.

Odense Kommune arbejder med en såkaldt rehabiliterende indsats, hvor man arbejder for at gøre borgeren selvstændig.I praksis bliver borgere, der har brug for enten hjælp til praktiske ting, som for eksempel rengøring eller personlig pleje, inddelt i et ud af syv mulige forløb. Forløbene er "fysisk funktionsnedsættelse ophører", "fysisk funktionsnedsættelse vedvarer", "medfødt hjerneskade", "erhvervet hjerneskade, "vedvarende sygdomsudvikling", "sindslidelse" og "terminale". Borgeren bliver af en visitator inddelt i et af de syv forløb, uanset om borgeren vælger en kommunal eller privat leverandør. Når de nye forløbstakster træder i kraft 1. januar 2020, bliver borgerne ikke revisiteret, medmindre deres behov er forandrede.

FOA: Ekstremt dårlig idé

Ældre- og Handicaprådmand Søren Windell (K) har tidligere her i avisen forklaret tankegangen bag forløbstaksterne.

- Grundtanken er at bringe rehabiliteringen tættere på borgeren i samarbejde med det personale, der er ude ved dem. Så i stedet for, at der sidder nogle på et kontor og bestemmer indsatsen, får de ansatte ude ved borgeren en meget større rolle i det, sagde han.

I praksis bliver det derfor i højere grad de enkelte sosu-hjælpere og assistenter, der skal vurdere, hvilke borgere man skal give ekstra tid og hvilke man skal tage lidt fra, for at timeregnskabet går op.

Og det er fagforeningen FOA ikke umiddelbart begejstret for. Her er holdningen, at det som udgangspunkt skal være fagligheden og ikke et regneark, der er bestemmende for, hvilken hjælp en borger skal have.

- Hvis det her initiativ handler om, at plejepersonalet skal fordele manglende ressourcer, er det en ekstremt dårlig idé. Så kan det være ligegyldigt. For hvordan skal man vurdere det fagligt? Så stjæler man fra én borger for at give til en anden, siger sektorformand for social- og sundhedssektoren i FOA, Torben Klitmøller Hollmann.

Ideen om at lade det faglige personale få en større indflydelse er Torben Klitmøller Hollmann dog positiv over for. Hvis plejepersonalet får mere medbestemmelse, fordi de har kompetencerne til at udføre pleje, der fører til færre indlæggelser og gladere borgere, og kan skrue op og ned i tid uden at skulle tage timerne fra andre borgere, er det ifølge Torben Klitmøller Hollmann den helt rigtige vej at gå.

- Men gør man det for at spare penge, flytter man ansvaret fra politikernes bord og ud til medarbejderne, som skal klippe en hæl og kappe en tå. Det er ikke ok. Det ér en politisk beslutning at bestemme serviceniveauet for ældreplejen, siger sektorformanden.

I en mail til Fyens Stiftstidende oplyser Ældre- og Handicapforvaltningen, at Pia Malmsiøs situation ikke er normen. Derfor, siger de, viser hendes situation ikke et retvisende indtryk af, hvad forløbstaksterne betyder for den enkelte borger.