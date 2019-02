Nu er det igen muligt at få del i penge afsat til mødet mellem generationer i Odense. Kommunale institutioner, borgergrupper og foreninger kan søge en pulje på samlet to millioner kroner.

I 2018 fik to millioner kommunale kroner til "en stærk generationspagt" hurtigt ben at gå på, selv om det først blev muligt at søge pengene sidst på året. 44 projekter blev tilgodeset og fællesspisninger, æblemost-dage, skolehaver, generationsgymnastik, fortællerstole og en mængde andre initiativer skød med stor hast op rundt omkring i kommunen.

Nu er det igen muligt at søge penge til initiativer, der styrker båndet mellem generationer. Også i 2019 er der afsat to millioner kroner til den slags projekter, og for at komme i betragtning kræves blot, at man er en gruppe af borgere, en forening eller en institution i kommunen.

Formålet med millionerne er at skabe energi, glæde og udveksling af livserfaring, når generationer mødes og får mulighed for at skabe nye varige relationer.

- Vi er begejstrede over at høre om de aktiviteter, som allerede er blevet sat i gang - og nu lever videre - med penge fra 'En stærk Generationspagt'. Vi er spændte på at se, hvad odenseanerne kan finde på af gode idéer i år. Med den interesse, vi har set indtil nu, er der ingen tvivl om, at vi her har ramt et behov hos både børn, voksne og ældre, lyder det samstemmende fra ældre- og handicaprådmand, Søren Windell (K), og Susanne Crawley (R), der er rådmand for Børn - og Ungeforvaltningen i en pressemeddelse.

Der er frist for indlevering af ansøgninger den 17. marts, og ansøgningerne skal falde indenfor en af fire hovedkategorier: generationsmøder mellem institutioner, fælles aktiviteter i lokalområdet, ældres fortælling og overdragelse af livsvisdom til børn og unge og generationsmødet med familien som omdrejningspunkt.