Nye boliger klar på Østerbro

Man kan næsten blive forpustet, hvis man skal have et overblik over de mange boliger, der lige nu skyder op i Odense. På Østerbro, hvor det tidligere Coop-lager blev revet ned og grunden omdannet til boliger gennem en række projekter, går det nu stærkt med at skabe liv på området. I løbet af foråret begynder indflytningen i de første af 240 boliger i det område, der har fået navnet Østerlunden. Det er Topdanmark Ejendom der bygger og EDC Projekt Poul Erik Bech, der står for udlejningen.

De første lejligheder, der er mellem 59 og 108 kvadratmeter med enten altan eller terrasse, udbydes lige efter nytår, og de første beboere ventes at kunne flytte ind i foråret. Og hos EDC er man sikker på at finde lejere til dem alle. For der er fart på markedet for lejeboliger i byen.

- Odense er en stor universitetsby, som vokser, og der er hele tiden mennesker fra hele landet, som enten fast eller periodevis flytter til Odense, siger Kenneth Nielsen, projektdirektør i EDC Projekt Poul Erik Bech.

Udlejning og indflytning i Østerlunden sker over fire etaper i takt med at byggeriet bliver færdigt. De sidste boliger står efter planen klar i begyndelsen af 2020. Og hos Topdanmark er man glade for at investere i byen.

- Vi ser Odense som et godt sted at investere på vegne af vores pensionskunder. Odense har både vækst og tilflytning med potentiale for yderligere vækst. Samtidig er Østerlunden et attraktivt område tæt på centrum og med en god kommunal planlægning af forvandlingen af det gamle erhvervsområde, siger Flemming Engelhardt, direktør for Topdanmark Ejendom.