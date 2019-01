Nybyggede lejligheder i Odense: VIP-kø til 240 boliger på Østerbro

Køen af interesserede strækker sig ud på grusvejene foran prøveboligen, da de første af over 100 tilmeldte til et åbent hus-arrangement søndag formiddag er mødt op i god tid. Her får de forhåndsinteresserede mulighed for som de første at inspicere en af de to- til fireværelses lejligheder, der står klar fra midt i april på Østerbro i Odense.

Ejendomsmægler Morten Nancke, partner i EDC Poul Erik Bech i Odense, tager sammen med sine folk imod med kaffevogn og barista samt ophold i regnvejret.

De første 67 lejemål er klar til indflytning 15. april, og antallet udvides med omkring 60 boliger hvert af de efterfølgende kvartaler. I alt 240 boliger, der skal huse omkring 500 personer.

EDC's Poul Erik Bech har vundet udlejningsopgaven i et udbud, og Morten Nancke fortæller, at han ikke forventer, det bliver noget problem at leje dem ud.