Nyåbnet restaurant kan vinde: Er Danmarks lækreste smørrebrød fra Fyn?

Sidste år vandt restaurant Pasfall titlen som årets danske frokostrestaurant, og i år kan hæderen for årets smørrebrød gå til den nyåbnede restaurant HOS i Odense. Den er netop blevet prenomineret til Den danske Spiseguides kåring.

Odense: Der faldt fem stjerner af fra Fyens Stiftstidendes anmelder, Martin Seymour, da han besøgte restaurant HOS for nylig. Børsens anmelder, Ole Troelsø, kvitterede også med fem stjerner efter sit besøg, og nu har den relativt nyåbnede Odense-restaurant, som har til huse, hvor restaurant Mmoks tidligere lå, fået endnu en udmærkelse at glæde sig over.

Den danske Spiseguide har prenomineret smørrebrødsrestauranten i kategorien årets smørrebrød 2019 - i øvrigt som den eneste restaurant på Fyn - efter restauranten har haft åbent i blot to måneder.

HOS ejes af Michelle Hemme og Jakob Spolum. Parret, som trods deres unge alder (27 og 30 år) har nået at arbejde på flere af landets bedste restauranter, blandt andet som køkkenchef og restaurantchef, mødtes i Odense. Michelle Hemme kommer fra Glamsbjerg og har gået på Kold College. Hun er udlært på Sortebro Kro og har desuden arbejdet på blandt andet Kok & Vin i Odense.

Jakob Spolum, som blev udlært på Ruths Hotel i Gl. Skagen og siden har været forbi blandt andet restaurant Sletten i Humlebæk, var i flere år souschef på Thomas Pasfalls kro i Munkebo og siden på restaurant Pasfall i Odense.

I slutningen af juni vælges de endeligt nominerede restauranter, og kåringen af vinderne foregår ved Den danske Spiseguides galla 27. oktober på Hotel Hesselet i Nyborg.

Sidste år vandt Restaurant Pasfall i Odense titlen som årets frokostrestaurant, mens Hesselet i Nyborg var nomineret i kategorien årets smørrebrød.