Ny zoo-attraktion når nye højder

Fra påske kan Odense Zoo tilbyde sine gæster noget helt nyt. Noget, der hverken har med pattedyr, fugle eller insekter at gøre.

Zoo/Fruens Bøge: Hvis du tror, det er synet af en glubsk tiger, der vil afstedkomme det største gisp fra dig som gæst i Odense Zoo, så kan det være, at en ny attraktion i den fynske dyrehave vil give den forestilling kamp til stregen. Zoo vil give sine gæster noget så ejendommeligt som perspektiv. Og måske en smule højdeskræk. - Vi har valgt at kalde turen for Bøgetoppen. Det skal signalere, at man kommer op i luften og at det så i øvrigt foregår i den mest berømte bøgeskov i byen, som de fleste odenseanere kender, men som de aldrig har set fra denne vinkel, fortæller zoo-direktør Bjarne Klausen.

Zoos attraktioner Odense Zoo åbnede første gang Store Bededag 1930.De første dyr i haven var to aber, en påfugl, et dådyr, et muldyr, et antal skader samt nogle marsvin.



Siden da har der jævnligt været udvidelser og renoveringer af haven.



Som med Bøgetoppen har ikke alle nytænkninger været centreret om tiltag på dyrefronten.



I 1946 udbyggede zoo med et tivoli. Det holdt stand i 16 år, før det lukkede i 1962.



I de efterfølgende 30 år skete der ikke de store moderniseringer, før et engareal syd for zoo i 1995 blev overdraget af kommunen. Her blev Okavango - det afrikanske område - placeret. Sidenhen er det blevet omdøbt til Kiwara.



Efter mange års stilstand på det gamle tivoliområde markerede 1996 sig som et startskud til mange gennemgribende forandringer her.



Hovedindgangen, administrationen og souvenirbutikken var blandt de første nye bygninger og længere inde i det gamle tivoli blev løveanlæg og gedelandsby opført.



Siden da er udvidelser og gentænkninger haglet ned over zoos dyr med blandt andre ny tigerbolig, chimpanseanlæg, Oceanium, Antarktis og en voliere - som er den største i Europa.



13. april 2019 bliver næste attraktion føjet til listen. Bøgetoppen, som primært befinder sig udenfor zoo i Fruens Bøge.

Et godt bud på, hvordan Bøgetoppen kommer til at se ud set oppefra. Grafik: Odense Zoo

12 meter Er man flittig besøgende i Fruens Bøges nordlige del, så havde man nok luret, at noget var på færde. Oppe i nogle af træerne er runde platforme blevet foldet ud med stammen som centrum. Og som direktøren fortalte, så foregår ruten altså ikke i selve dyrehaven, men udenfor hegnet. - Det er plateauerne, som man kan bevæge sig imellem. Henover de næste måneder vil de blive forsynet med forbindende gangbroer. Der vil være et tårn inde ved hestestalden, hvor man begynder. Derefter skal man over de 10 platforme ude i skoven, inden man havner ved det afrikanske Kiwara-område - derfra går man så tilbage igen, siger Bjarne Klausen, der tror, at visse gæster vil blive lidt forbavsede over afstanden til skovbunden. - Det højeste plateau kommer til at være 12 meter over jorden - det er altså ret højt - så det kan være, det for nogle gæster vil kræve lidt mod at prøve Bøgetoppen af - men jeg må understrege, at det ikke er en farlig tur. Der vil være 130 centimeter hegn på begge sider, så man skal selv gøre en ret stor indsats for at kravle op over. Desuden er meget af tiden op til nu blevet brugt på sikkerhedsgodkendelser, som også vil være der løbende. Alt er tjekket og klar til 13. april.

I alt 10 plateauer skal pryde de udvalgte træer. Den højeste i 12 meters højde. I skrivende stund er fem oppe. Foto: Kristian Isaksen

Længe undervejs 1. oktober blev Bjarne Klausen ansat som zoo-direktør og man kunne mistænke Bøgetoppen for at være hans måde at stemple ind i jobbet. Men sådan forholder det sig ikke. - Det har været undervejs i lang tid, men godkendelser og tilladelser kommer ikke bare fra den ene dag til den anden. Det er et projekt, jeg har overtaget fra den tidligere direktør og nu kunne det så blive bygget. Er I blevet for store til grundplanet - er det derfor I vokser ud - og op? - Vi har stadig plads i haven, hvis der er noget, vi ønsker, men den her plan har vi haft i så lang tid, så det har ikke noget at gøre med, at vi er løbet tør for plads. Det var bare næste projekt i rækken. I er vokset ind over offentlig jord - hvad har kommunen sagt til projektet? - De har været positivt stemt hele vejen igennem. De er jo kun glade for vores planer om at ville formidle om bøgeskoven, så der har været masser af opbakning. Hvad med naturen? Lider den overlast som følge af arbejdet? - Vi skal ikke ind og ødelægge noget og vi kommer ikke til at forstyrre det eksisterende dyreliv. Det er ikke en tjubangtur, hvor man skal råbe og skrige. Turen er lavet for, at man kan komme helt tæt på træernes dyreliv. Og få sig et helt anderledes perspektiv.

Bjarne Klausen, direktør i Odense Zoo. Her med giraffen umiddelbart efter sin indsættelse i oktober. Foto: Nils Svalebøg

Den nye gamle direktør havde ikke været på job i mange dage, før roserne faldt ned over zoo. Det var nu nok ikke helt Bjarne Klausens fortjeneste, at zoo ved Best of Odense vandt for Årets Børneoplevelse. Men det er nu hans job at bevare titlen. Foto: Kristian Isaken