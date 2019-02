Ny taskforce skal hjælpe: Rahbæk vil rykke trecifret millionbeløb til velfærd

Det stigende antal børn og ældre placerer så stor og svær en opgave i favnen på politikerne, at borgmester Peter Rahbæk Juel (S) nu foreslår at omprioritere et trecifret millionbeløb til velfærd og samtidig hente hjælp hos en ny taskforce.

Han er glad for, at flere ældre lever længere. Og at Odense er blevet "en kærlighedsby målt i børnetal".

Men skal de ældre have den samme hjælp, som kommunen leverer i dag, og skal der være råd til daginstitutioner og skoler til den stigende mængde børn, er der brug for så mange ekstra kroner, at det kræver en omfattende rykken rundt på millionerne i kommunens budget.

Det mener borgmester Peter Rahbæk Juel (S), der nu foreslår at flytte et trecifret millionbeløb over til velfærd for byens yngste og ældste.

- Det bjerg, vi skal over, med flere børn og ældre er af en kaliber, der kalder på ekstraordinære løsninger, og der er brug for at handle nu, siger han.

Ifølge kommunens prognoser stiger antallet af både børn og ældre i en sådan grad, at der frem mod 2028 mangler op mod en halv milliard kroner til sosu'er, sygeplejersker, pædagoger og lærere.

- Som velfærdssamfund har vi opbygget en kontrakt med borgerne om, at de efter at have aftjent deres pligt på arbejdsmarkedet kan regne med at få den hjælp, de har brug for som ældre, og at forældre kan aflevere deres børn i udviklende rammer, så mor og far kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet, konstaterer Rahbæk Juel.

- Gør vi ikke noget, bliver den kontrakt revet over, og det vil jeg ikke være med til. Det er store ting, der er på spil, og vi står ved en korsvej, mener han.

Borgmesteren vil ikke uddybe, hvor stort det trecifrede millionbeløb skal være, men kalder det et "betydeligt" beløb. Ifølge Fyens Stiftstidendes oplysninger er 250-300 millioner et realistisk bud.