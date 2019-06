Børne- og ungeområdet skal have gavn af den store omprioritering til velfærd, men slipper ikke for også selv at bidrage med millioner. Sammen med et effektiviseringskrav svarer det til, at 50 fuldtidsstillinger bliver nedlagt. - Det må kunne gøres bedre, lyder det fra BUPL.

Mens børnenes forhold i landets daginstitutioner diskuteres og fylder i folketings-valgkampen, lægges der nu op til besparelser netop dér i Odense.

Der skæres en time af børnehusenes ugentlige åbningstid, og færre voksne i vuggestuer og børnehaver skal have en pædagog-uddannelse.

Desuden forsvinder heldagsskolen i Vollsmose, færre børn skal have udsat deres skolestart, tilskuddet til feriekolonien Opad for børn med særlige behov halveres, ligesom sundhedsplejersker og psykologer vil have mindre tid på skolerne.

Sådan lyder et udpluk af de i alt 40 spareforslag, politikerne i Børn- og Ungeudvalget tirsdag skal diskutere.

For selv om børne- og ungeområdet er blandt de største modtagere af den i alt 200 millioner kroner store omprioritering til velfærd, så skal forvaltningen også bidrage med besparelser: Det er 14,1 millioner kroner - heraf otte millioner alene på administration - og dertil kommer et såkaldt effektiviseringskrav på 13,9 millioner. I alt skal der altså skæres 28 millioner kroner af Børn- og Ungeforvaltningens samlede budget på godt tre milliarder.

Hos BUPL Fyn er formand Rikke Hunsdahl alt andet end imponeret.

- Hele borgmesterens fortælling om, at det er en omprioritering for at sikre det nuværende velfærdsniveau til det stigende antal børn, ryger på gulvet med et ordentlig brag, mener hun.

- For nej, det bliver ikke det samme niveau, når man skærer i åbningstiden og sparer både på fagligheden og ledelse. Så bliver det ikke et omprioriteringskatalog, men et sparekatalog, konstaterer Hunsdahl:

- Jeg er med på, at det er svært, men det må kunne gøres bedre.