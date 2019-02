Ny restaurant: Thailandsk mad i nordiske rammer

Det viser sig, ikke overraskende i forhold til navnet, at være en restaurant med thai-mad på menukortet. I køkkenet skal Atcharawadee Lopdrup, i daglig tale Joy, regere. Hun drev tidligere Baan Joy i Albanigade og flyttede så til Storms Pakhus under navnet Joy Street Food, som fortsat vil være at finde i pakhuset.

Blander sig ikke

Et par dage før åbningen fortæller to af medejerne, Tim Chawes og Mads Lindal, at de ikke vil blande sig i den daglige drift. Joy skal styre køkkenet, og Mette Rosendahl med en fortid på blandt andet Ti Trin Ned og The Balcony er ansat som restaurantchef, og de håndplukker hver især deres personale. Meningen er, at de tre medejere med marketing-baggrund skal sørge for kunder i restauranten, mens køkken- og restaurantchef skal sørge for, at kunderne får lyst til at komme igen en anden gang.

Tim Chawes fortæller, at målet med Thaiger er at kombinere det bedste fra to verdener: Det nordiske i stil, indretning og betjening og det thailandske i køkkenet.

- Men det må godt være en lille smule tilpasset de europæiske smagsløg, fortæller han.

Han og Mads Lindal fortæller, at de har kendt Joy i lang tid og har luret på at finde en mulighed for at lave et samarbejde. Det er så lykkedes nu, og de har sat et mål op om, at restauranten skal servere thai-mad på et bedre og mere konstant niveau, end man i deres optik hidtil har kunnet få i byen.