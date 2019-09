Ny plan for Siloøens bygninger: Kommende investor kan bevare dem - eller rive dem ned

Efter mere end et års ventetid besluttede By- og Kulturudvalget tirsdag at sætte gang i nedrivningslokalplanen for Siloøen. En plan, der giver en kommende investor mulighed for at bevare mere end Muus' Pakhus, hvis vedkommende vil.

Der har været mange skibe i havnen, siden By- og Kulturudvalget for mere end et år siden besluttede at give tilladelse til nedrivning af samtlige pakhuse og siloer på Siloøen med undtagelse af den ældste bygning, Muus' Pakhus fra 1885.

Tirsdag blev der imidlertid igen sat gang i arbejdet med det afspærrede område med en af havnens bedste beliggenheder, da politikerne enedes om at sætte arbejdet med en nedrivnings-lokalplan i gang. En lokalplan, der skal rettes til, hvis der undervejs i processen findes en investor der ønsker at bevare flere af bygningerne på Siloøen.

Ifølge by- og kulturrådmand Jane Jegind (V) er det den bedste løsning, som hun kan forestille sig efter at have fulgt sagen i mere end år:

- På den her måde får vi sat gang i processen og lader det være op til en investor at vurdere, om vedkommende kan se en mulighed i at bruge en større del af byggeriet eller alene Muus' Pakhus, siger hun.

Men hun mener ikke, at politikerne dermed fralægger sig ansvaret for kravene til et nyt byggeri ved at lægge byplanlægningen over i hænderne på en investor.

- Udgangspunktet har været, at bygningerne skulle nedrives med undtagelse af Muus' Pakhus. Nu giver vi en investor mulighed for at overveje, om det økonomisk og bygningsmæssigt vil give mening at gøre noget andet. Og samtidig skaber vi sikkerhed for, at en investor kan nedrive, såfremt det er en forudsætning for en samlet vision. Vi er optaget af at få et område af høj kvalitet, der meget gerne må være ikonisk, siger Jane Jegind.