BOLBRO: Marianne Jørgensen er februar og marts' udstiller af malerier i cafeen i Bolbro Brugerhus. - Jeg arbejder meget med spartelmasse, papir og acrylmaling.Jeg maler abstrakt , og navngiver ikke mine malerier for ikke at fastlåse beskueren i et allerede bestemt udtryk, siger Marianne Jørgensen om sine billeder. /RAS