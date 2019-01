Ny frokostrestaurant: HOS vil nyfortolke smørrebrødet

Restauranten i Kongensgade er større end den umiddlbart ser ud til udefra. Her er Michelle Hemmer og Jakob Spolum for foden op ad trappen til halvetagen bagest i lokalet. Foto: Nils Svalebøg

Michelle Hemme og Jakob Spolum åbner på fredag Restaurant Hos i Kongensgade i det tidligere Mmoks. Det skal først og fremmest være en frokostrestaurant.

Cv'erne er imponerende. Virketrangen er enorm. Troen på at Odense er den helt rigtige by at åbne første egne restaurant i er stålfast hos Michelle Hemme og Jakob Spolum. På fredag - februars første dag - åbner de Restaurant HOS, hvor bogstaverne står for Hemme og Spolum. Den primære målsætning er at præsentere odenseanerne for smørrebrød på en måde, de ikke helt har fået det på før. Restauranten vil have åbent fem dage om ugen - tirsdag-lørdag - til frokosttid, mens der fredag og lørdag også vil være aftenmenu. Beliggenheden er i det, som er blevet døbt "den døde ende af Kongensgade", altså nord for Vindegade. Men som samtidig er noget af et gastronomisk kraftcenter med Bar Tapas og No 61 som umiddelbare naboer og Flammen og Goma som genboer. Michelle Hemme og Jakob Spolum har nemlig overtaget lokalerne, der tidligere husede Restaurant Mmoks, hvis ejer på grund af sygdom måtte opgive at føre restuaranten videre og lukkede ved årsskiftet. Selv om baggrunden er trist, var det en appelsin, der faldt ned i Hemme og Spolums turbaner, da de i september hørte, at Mmoks skulle lukke. De havde et stykke tid ledt efter det helt rigtige sted i Odense, og det var lige præcis Mmoks med dets åbne køkken og gågadebeliggenhed. En beliggenhed, som i øvrigt ikke, vurderer Hemme og Spolum, bliver ringere, når letbanen får stoppested for enden af Kongensgade.

Restaurant HOS Restaurant HOS ligger på adressen Kongensgade 65 (det tidligere Mmoks).Åbner fredag d. 1. februar.



Åbingstiderne er tirsdag-lørdag kl. 11.30 - 15.30 samt fredag og lørdag kl. 17.30 - 21.30.



Hjemmeside: restauranthos.dk.

Som så mange andre steder i byen er der vejarbejde lige uden for indgangen til Restaurant HOS. Men man kan sagtens komme ind, forsikrer Michelle Hemmer og Jakob Spolum, der åbner på fredag. Foto: Nils Svalebøg

Odense er hjemme 30-årige Jakob Spolum er den kokkeuddannede af de to. Tre år yngre Michelle Hemme er uddannet tjener og sommelier. Et perfekt match rent fagligt, som det også er blevet det privat, hvor de er kærester. Han er fra Sæby, hun er opvokset i Glamsbjerg, og barndommes dialekter hænger ved. Det var i Odense, deres veje krydsedes, og de blev kærester. Det er i Odense, de har deres faglige netværk, så de var ikke et sekund i tvivl om, at det skulle være i Odense, ambitionen at få deres eget sted skulle indfries. Odense er hjemme for parret, der ellers har været en hel del omkring på den danske restaurant-scene. Navne fra dansk gastronomis øverste hylder flyver gennem luften, når Hemme og Spolum spoler cv'et tilbage. Spolum er udlært på Ruths Hotel i Gl. Skagen. Restaurant Sletten i Humlebæk er et andet fælles referencepunkt, hvor Spolum i en periode var køkkenchef medejer, og hvor Hemme styrede restauranten i de travle sommermåneder. Formel B og Uformel i København er på Hemmes cv. Som om det ikke er nok, er der de fynske forbindelser. Jakob Spolum var i flere år Thomas Pasfalls souschef. Først på Munkebo Kro og senere på restauranten i Pasfalls eget navn i Brandts Passage. Michelle Hemme er udlært på Sortebo Kro og har været restaurantchef på Kok & Vin i Store Gråbrødrestræde. Undervejs i det ret forpustende cv har der også været tid til at sløjfe det faste arbejde og køre Frankrig tyndt på en kulinarisk dannelses- og inspirationsrejse. Til sidst var de endt på Ruths Hotel som køkkenchef og restaurantchef, men selv for en sæbynit som Jakob Spolum kan vintrene i Gl. Skagen være lange, og ambitionen om at lægge timerne i og fødderne under eget bord var for stor. Derfor Restaurant HOS.

Interiøret er det, som Hemmer og Spolum kalder dansk retro. Foto: Nils Svalebøg

Smørrebrødet Udefra ser det gamle Mmoks, nu HOS, ikke specielt stort ud. Men lokalet er dybt og bagest i en vinkel til højre er der et rum, som kan være en del af restauranten eller lukkes af og bruges til selskaber. I alt er der godt 100 pladser inden døre. Og når solen kommer med varmen, er der givet tilladelse til udeservering i Kongensgade med yderligere 30 pladser. Hemme og Spolum har gjort meget ud af at gøre lokalet lysere, og det åbne køkken skal være med til at skabe en hjemlig stemning. Man kunne lidt kækt skrive, at meningen er, man skal føle sig hjemme hos Hemme og Spolum. Frokostkortet er i kraft at åbningstiderne det, som oftest skal tages i brug, og Jakob Spolum fortæller, at der vil være otte forskellige slags smørrebrød på kortet, som løbende bliver justeret efter årstidens råvarer. For eksempel kommer en klassiker som stjerneskud først på kortet, når asparges-sæsonen er til det. Da Spolum og Hemme arbejdede i hovedstadsområdet spiste de tit selv frokost på steder som Palægade og Aamanns, der har været med til at inspirere HOS' smørrebrøds-ambitioner, som i høj grad går på at servere det, Jakob Spolum kalder en lidt mere nutidig version af det klassiske smørrebrød, som man ikke rigtig kan få det andre steder i byen. - Priserne skal ikke være helt deroppe, hvor man skal spare op på forhånd, siger Jakob Spolum om smørrebrødet, der koster 70-110 kr. stykket, som kortet ser ud nu, og hvor det anbefales at nappe to serveringer for at få en mættende frokost. Der er også fire a la carte retter samt ost og sødt på frokostkortet. Jakob Spolums særlige version af den ærkedanske ret, brændende kærlighed, er meget sigende for den stil, køkkenchefen siger, han selv har fundet sig til rette i: Hjemlig mad med et fransk inspireret touch.

Kærlige puf Hvad drikker man til smørrebrød? Det spørgsmål vil en stor del af nationen kalde direkte tåbeligt, for det er da naturligvis øl og snaps. Øl fra lokale mikrobryggere og adskillige variationer af snaps, hvoraf mange i overensstemmelse med HOS' erklærede kærlighed til det hjemmelavede er lavet på urter og bær, Hemme og Spolum selv har sanket, vil da også være på kortet. Men når man nu er sommelier, så vil Michelle Hemme, som hun siger det, prøve med små kærlige puf at få folk til at indse, at man sagtens kan drikke vin til smørrebrød. - Vi får et meget klassisk vinkort, og det vigtige for mig er ikke så meget, om vinen har en særlig historie, men at den smager godt, siger Michelle Hemme, som erklærer, at vinen vil blive prissat lavt uden den helt vanvittige avance. Hemme og Spolum fortæller i øvrigt, at de har en særlig kærlighed til sherry og ikke mindst madeira, som er fundet ved studietur på den portugisiske atlanterhavsø, som har lagt navn til drikken. Alt i alt er det nybagte restauratør-par overbeviste om at de i en tid, hvor det kulinariske niveau i Odense er blevet markant hævet, og hvor konkurrencen er skarp, har fundet deres egen niche. De skal bare have lært odenseanerne at spise frokost på en ny måde. Som nævnt kommer Restaurant HOS til at have åbent to aftener om ugen, fredag og lørdag, hvor det i stedet for smørrebrødet er snacks, a la carte retter eller en fire-retters menu, der er på kortet. Fra tid til anden vil der også være særlige arrangementer på andre aftener, og det kan man blive klogere på via Restaurant HOS' hjemmeside.