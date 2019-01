Torsdag åbnede et lokalt klubtilbud på Korup Skole for elever i femte og sjette klasse. Både forældre og børn er henrykte over, at de unge ikke længere skal helt til Højstrup for at være i et fritidstilbud.

- Det bliver selvfølgelig ikke helt det samme, som før klubtilbuddene blev nedlagt, for det er der ikke ressourcer til. Men jeg tror, det her bliver rigtig fint, og jeg tror, det kommer til at opfylde de behov, der er i lokalområderne, siger han.

Det er to år siden, at klubtilbuddet i Korup blev fjernet. Carsten Djursaa mener, at løsningen med de mindre lokale aktivitetssteder er den bedste løsning for både forældre og elever i yderområderne.

- Der var brug for nogle lokale aktiviteter, hvor børnene kunne spille spil og hygge sig med hinanden i fritiden, siger Carsten Djursaa, der er ungdomsskoleleder for ungdomscentrene i Odense Kommune.

Men for de, der bor i yderområderne har de lange ture gjort, at eleverne ikke benyttede sig af tilbuddene.

Siden 2017 har elever fra byens skoler skulle cykle ind til deres nærmeste ungdomscenter, for at kunne gå i fritidsklub, fordi Odense Kommune lukkede 50 af byens klubtilbud.

Femte og sjetteklasses-elever på Korup Skole slipper fremover for at cykle den seks kilometer lange tur ind til Ungdomscenter Højstrup på Rismarksvej i Odense.

Sofie Mohr, Eva Salim, Josefine Hartwig og Tilde Løkke Dalborg er alle glade for det nye klubdtilbud, der gør, at de slipper for at cykle seks kilometer til det nærmeste ungdomscenter i Højstrup. Foto: Sugi Thiru

I klubben vil der være alt fra fællesspisning og brætspil til fodboldturneringer. Eleverne kommer selv til at få indflydelse på, hvad der skal ske i klubben gennem et aktivitetsråd.

Og selv de elever, der har fået lov af deres forældre til at cykle til Højstrup, er lykkelige for, at de nu får et sted, hvor de kan gå direkte fra klassen og over til deres nye værested.

- Jeg måtte ikke cykle helt ind til Højstrup for mine forældre, så jeg er glad for, at der nu kommer et sted, der er på skolen, siger Eva Salim fra 5.a.

Jimmie Olsen er lettet over at han ikke længere skal sende sin søn på cyklen til Højstrup for at kunne gå i klub. Foto: Sugi Thiru

Forældre kan være trygge

For de forældre, der har børn i femte og sjette klasse på Korup Skole, giver det nye klubtilbud mere ro.

Jimmie Olsen er far til en dreng i 5.a, og han er glad for, at hans søn nu har en mulighed for at gå i klubtilbuddet. Sønnen kom kun i Ungdomscenteret i Højstrup et par gange, og selvom Jimmie Olsen selv er vokset op i Højstrup, var han ikke glad for at sende ham derind.

- Det er så lækkert, at der er kommet et sted for børnene her i Korup. Der var så langt til Højstrup, og jeg var nervøs for, hvad der kunne ske ham, siger Jimmie Olsen.

- Jeg har selv gået i klub i mine unge dage, og det var noget af det fedeste. Man får simpelthen nogle andre kammerater, når det er uden for skolen.

De få åbningsdage bekymrer ikke Jimmie Olsen.

- Det er bedre end ingenting. Hvis børnene har behov for mere, kan de jo tage til Ubberud, hvor der ikke er så langt, siger han.