Den nye formand for Ældre Sagen i Odense vil målrette foreningens arbejde og drømmer om, at den store forening bliver mere synlig i gadebilledet.

Ældre Sagens lokalafdeling i Odense har fået ny formand. Valget faldt på 63-årige Ole Gerhard Jørgensen, der nu glæder sig til at skabe fornyelse for de 373 frivillige og knap 25.000 medlemmer i Ældre Sagens næststørste lokalafdeling i Danmark.

- Lige nu er jeg ved at danne mig et overblik og sætte mig ind i, hvad vi har af aktiviteter. Jeg kunne godt tænke mig, at vi fremover arbejder rimelig målrettet, lyder det fra den nye formand, der har overtaget posten fra Palle Vennekilde, der efter en årrække i formandsstolen har valgt ikke at genopstille.

Den nye formand er klar til at engagere sig i den ældrepolitiske debat, og drømmer om, at foreningen bliver mere synlig i gadebilledet.

- Vi skal jo være neutrale rent politisk, men vi kan godt være markante, når det handler om ældrepolitikken. Jeg er meget inspireret af de gule veste i Frankrig, men jeg har hørt, at gul er en meget aggressiv farve. Måske vi skulle vælge grøn, funderer han og skynder sig at understrege, at han ikke er revolutionær.

- Men man får heller ikke meget ud af bare at acceptere tingenes tilstand, tilføjer han.