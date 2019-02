Ny fiskesæsonen skydes igang i Odense Å og fjorden

Præmier i flere kategorier

Indvejning, morgenmad for formænd og inviterede, premierearrangement og præmieoverrækkelser kommer i år til at foregå i Ung Nord Hallen, Victoriagade 33.

Her uddeles præmier for den første godkendte fangede laksefisk, for de ti største laksefisk og en præmie for dagens flotteste laksefisk samt juniorpræmier.

Efter åbningsarrangemenet lørdag er fiskeriet i å og fjord officielt skudt i gang til en ny sæson for de, som har fiskekort. Enten som medlemmerne af Odense Å Sammenslutningen eller via et dagkort.