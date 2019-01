Ny daginstitution dropper Odense: Lave tilskud spænder ben for private initiativer

Den Magiske Gryde er et af de private dagtilbud i Odense, der mærker de lave, kommunale tilskud. - Vi kæmper for at få det til at løbe rundt, siger bestyrelsesformand Evald Bundgaard Iversen, der på billedet taler i forbindelse med sidste års indvielse af institutionens nye legeplads. Arkivfoto: Michala Bøgetoft