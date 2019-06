Ny bydel står på et bjerg af beton og stål

Hvad skal der til for at omdanne en firesporet motorgade til en ny bydel med letbane og underjordiske parkeringskældre. Svaret er stål og beton. Masser af det. Det ved de hos entreprenørfirmaet Züblin A/S, der har arbejdet på den sidste del af de underjordiske p-kældre lige bag ved rådhuset og den tidligere I. Vilhelm Werners Plads. Firmaet har netop afleveret deres entreprise til bygherren Fra Gade til By, og det har været lidt af en opgave.

- Det kræver et solidt fundament at bygge en ny bydel, og mængden af materialer vidner da også om, at det er et ekstraordinært projekt. Vi har brugt intet mindre end 28.000 kubikmeter beton, 9.000 tons armering og 2.000 betonelementer til at udføre parkeringsanlægget. Vi har haft fokus på at sikre en vandtæt konstruktion, som er udført med en særlig skånsom metode for de omkringliggende bygninger og naboer. Derfor har vi bygget kælderen ved hjælp af 1.000 borede betonpæle og 500 jordankre, som skaber en solid og holdbar konstruktion, forklarer Züblins projektdirektør, Carsten Skov Pedersen.