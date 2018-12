Ny bydel: Nørrebro vender tilbage

Det besluttede de også

1. Et enigt byråd sagde ja til, at det som ventet bliver Keolis Danmark A/S , der skal være operatør og altså både skal køre og vedligeholde Odenses letbane. Keolis har i forvejen samme opgave i Aarhus. Odense-kontrakten løber over 15 år og udgør 1,17 milliarder kroner.2. Der var også et politisk ja til, at prisen for både spildevand, varme og affald nu stiger. Fjernvarme Fyn Distribution A/S vil - blandt andet på grund af stigende udgifter til kul, halm og træflis og forberedelsen af udfasningen af kul - hæve prisen på energibidraget fra 78 kroner per gigajoule til 85 kroner. For et parcelhus på 130 kvadratmeter betyder det en øget årlig udgift på 570 kroner. Stigningen på spildevandet er mindre: En gennemsnitlig husstand med et årligt forbrug på 120 kubikmeter skal betale 38 kroner mere om året. Og for et hjem med en skraldebeholder på 190 liter vil det koste omkring 85 kroner mere årligt at få hentet affald.3. Enhedslistens Brian Skov Nielsen fik lov til at træde ud af byrådet. Den tidligere rådmand har fået et chefjob i Socialstyrelsen og mener ikke, det tidsmæssigt kan forenes med en byrådsplads. Reza Javid overtager hans stol, men Reza Javid er allerede kaldt ind som afløser for Ulla Chambless, der er sygemeldt. Derfor bliver der også plads til Enhedslistens 2. suppleant Mathilda Printzlau-Paulsen.4. Til gengæld var der ingen politisk opbakning til Dansk Folkepartis forslag om at lave en hjemsendelsesstrategi for flygtninge. - Integrationsindsatsen skal gå hånd i hånd med et styrket fokus på muligheden for repatriering - altså frivillig tilbagevenden til oprindelseslandet, argumenterede Pernille Bendixen: - Flygtningen skal mødes af en klar forventning om, at de bidrager til samfundet, men det skal også stå klart for dem, at der er en forventning om, at de på et tidspunkt vender hjem, lød det, men det samlede altså ikke noget flertal. Derimod var der opbakning til en såkaldt resolutionstekst fra borgmesteren, der understreger kommunens forpligtigelse til at oplyse borgere om muligheden for repatriering.